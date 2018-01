“ORA POSSIAMO FINALMENTE FARE SESSO” - LEE SUTTON E RENA KISER SONO ARRIVATI A PESARE 570 CHILI IN DUE MA, GRAZIE A UN INTERVENTO CHIRURGICO, HANNO PERSO META’ DEL LORO PESO CORPOREO - I DUE SI SONO CONOSCIUTI IN CLINICA UNDICI ANNI FA E MAI ERANO RIUSCITI AD AVERE INTIMITÀ - VIDEO!

Da https://www.direttanews.it

LEE SUTTON E RENA KISER

Quella dell’obesità è una piaga che non risparmia neanche il nostro Paese e che comporta una serie di rischi, compromettendo i rapporti di coppia. Ne sanno qualcosa Lee Sutton e Rena Kiser, che sono arrivati a pesare in due circa 570 kg, ma sono riusciti a perdere quasi la metà del loro peso corporeo. Questo grazie a un intervento chirurgico. Ma i due obesi hanno vissuto davvero momenti difficili, proprio a causa della loro incapacità di reagire all’aumento di peso. Il loro viaggio è stato documentato sul programma televisivo americano ‘My 600lb Life’.

LEE SUTTON E RENA KISER

I due si sono conosciuti in clinica undici anni fa e mai erano riusciti ad avere rapporti sessuali. Questo ha creato gravi scompensi nella coppia di obesi. Poi l’operazione ed entrambi hanno perso la metà del loro peso. Lee ha detto: “Non abbiamo mai avuto rapporti prima, ma ora possiamo!”. La coppia del Missouri si è però dovuta confrontare con davvero tanti problemi. Dopo una consultazione con il dottor Younan Nowzaradan a Houston, in Texas, la coppia ha iniziato a perdere peso, e dopo due mesi Lee è stato approvato per un bypass gastrico. Ma in seguito tornò alle sue vecchie abitudini alimentari.

A quel punto, la donna ha minacciato di lasciare Lee, che era diventato anche molto violento all’interno delle mura domestiche. Così, mentre i due obesi lavoravano per perdere peso, la coppia si sottoponeva a terapie per abusi domestici, in cui Lee prometteva di non ricorrere alla violenza. Ora però la coppia è tornata a essere felice.

LEE SUTTON E RENA KISER LEE SUTTON E RENA KISER LEE SUTTON E RENA KISER LEE SUTTON E RENA KISER LEE SUTTON E RENA KISER