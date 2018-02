“PENSI SOLO ALLA ROMA!” – UN TIFOSO GIALLOROSSO AGGREDITO A COLPI DI MATTARELLO DALLA COMPAGNA - MERCOLEDÌ SERA DOPO CENA L’UOMO SI ERA MESSO SUL DIVANO PER GODERSI IL MATCH DI CHAMPIONS TRA I GIALLOROSSI E LO SHAKHTAR. LA DONNA E' DIVENTATO UNA FURIA – ECCO COME E’ FINITA…

Da www.corrieredellosport.it

shakhtar roma

La gara di Champions trasmessa in chiaro su Canale 5 tra Shakhtar Donetsk e Roma ha scatenato una lite furiosa tra una coppia ad Ancona. La compagna ha assalito un 54enne ascolano, tifoso giallorosso, perché dopo cena si era messo sul divano per godersi la partita in tv. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico la donna di 50 anni sarebbe diventata improvvisamente una furia: prima avrebbe tranciato i cavi della tv, pochi minuti dopo l'inizio del match, poi avrebbe dato vita a una lite tremenda con il compagno.

La donna avrebbe minacciato il compagno con un coltello da cucina, poi sarebbe passato ai morsi e per finire lo avrebbe colpito alla testa con un mattarello. L'anconetano tifoso della Roma a quel punto avrebbe chiesto riparo al vicino in attesa dell'arrivo della Polizia. La donna è finita in arresto con un la duplice accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, perché in ogni modo ha cercato di sfuggire alle manette delle Volanti della questura.

tifoso giallorosso aggredito