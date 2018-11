“PRIMA DI MALIA E SASHA PERSI UN BIMBO”- MICHELLE OBAMA SI CONFESSA NEL LIBRO “BECOMING”: “DOPO L’ABORTO SENTIVO DI AVER FALLITO. LE MIE FIGLIE SONO STATE CONCEPITE IN VITRO” - POI L’ATTACCO A TRUMP: “HA FATTO STALKING ALLA CLINTON E HA USATO UN LINGUAGGIO SCORRETTO SULLE DONNE. LA NOTTE DELLA SUA ELEZIONE? L’HO RIMOSSA” – “QUELL’UOMO METTE A REPENTAGLIO LA SICUREZZA DELLA MIA FAMIGLIA PERCHÉ…”

Da "www.corriere.it"

Michelle Obama confessa di aver avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e di aver usato la fecondazione in vitro per avere Malia e Sasha, le sue due figlie. In un’intervista all’ABC, l’ex First Lady ammette di essersi sentita «sola e persa» dopo l’aborto e questo perché non sapeva quanto fosse comune.

«Stavamo cercando di rimanere incinta e non stava andando bene», scrive la signora Obama, 54 anni, nel suo prossimo libro di memorie. Un test di gravidanza positivo ci ha fatto dimenticare le preoccupazioni e svenire di gioia, ma un paio di settimane dopo ho avuto un aborto, che mi ha lasciato fisicamente a terra e ha abbattuto ogni ottimismo che sentivamo».

Nel suo libro «Becoming» in uscita, Michelle racconta che lei stessa si è somministrata le sostanze per accelerare il processo. Il suo «dolce, attento marito» era impegnato nella sua attività politica «lasciandomi in gran parte da sola a mantenere alla massima efficienza il mio sistema riproduttivo».

Dopo l’aborto, spiega nell’intervista alla Abc, «mi sentivo come se avessi fallito perché non sapevo quanto fossero comuni gli aborti, perché non ne parliamo». «Ci blocchiamo nel nostro dolore, pensando che in qualche modo siamo infranti», racconta.

Nel libro, l’ ex First Lady critica anche il presidente, Donald Trump, per mettere «a rischio la sicurezza» della sua famiglia, innanzitutto con la teoria del complotto sull’effettiva cittadinanza di Barack Obama.

«E se qualcuno carica una pistola e viene a Washington? E se andasse a cercare le mie ragazze? Trump, con le sue innumerevoli e sconsiderate allusioni, mette a rischio la sicurezza della mia famiglia. E per questo non lo perdono».

Da “Ansa”

Michelle Obama attacca Donald Trump. Nel suo libro di memorie 'Becoming', in uscita martedì ma di cui l'Associated Press ha avuto una copia, l'ex First Lady critica il presidente per il suo atteggiamento nei confronti delle donne.

E lo attacca per la registrazione di 'Access Hollywood' del 2005, pubblicata poco prima delle elezioni del 2016 e in cui Trump si lascia andare a commenti volgari contro le donne, vantandoli di poterle agguantare per i genitali. "I commenti" contenuti nella registrazione vogliono dire "posso farti del male e passarla liscia", scrive.

Nelle sue memorie, Michelle ricorda anche la notte dell'elezione di Trump quando ha saputo che il tycoon avrebbe preso il posto del marito Barack Obama nello Studio Ovale: "Ho cercato di rimuoverlo".

L'ex First Lady si spinge anche oltre e accusa Trump di aver usato il linguaggio del corpo per fare "stalking" nei confronti di Hillary Clinton durante uno dei dibattiti presidenziali: Trump l'ha seguita sul palco e si è avvicinato troppo cercando di sminuire la sua presenza.

