“QUANDO LA SQUADRA PERDE NON FACCIAMO MAI SESSO” - RIVELAZIONE PORCELLINA DI IZABEL GOULART, COMPAGNA BONAZZA DEL PORTIERE DEL PSG, KEVIN TRAPP: “E’ TROPPO FORTE LA DELUSIONE E NON C’È COMPLETO INTIMO CHE TENGA…” - SOLO CHE IN QUASI SEI MESI DI CAMPIONATO, IL PARIS SAINT GERMAIN HA PERSO SOLO DUE PARTITE...

“Oggi sposi… niente sesso” era un film del 2003 con un giovane Ashton Kutcher che vestiva i panni del protagonista. Una sorta di variante potrebbe essere: “Oggi perdo… niente sesso” - che è più o meno quello che ha raccontato la compagna del portiere tedesco del Psg Kevin Trapp a Matheus Mazzafera - stilista e produttore di moda - in un video caricato sul proprio canale You Tube.

La notizia è di quelle curiose, e la modella brasiliana Izabel Goulart ha raccontato proprio di come, in caso di sconfitta della squadra: “Non ci sia biancheria intima che tenga, e nemmeno tacchi alti”. Vero, morale troppo a terra per il portiere, vice di Areola nella capitale: “Dopo una partita persa non facciamo mai sesso. È impossibile”.

Senza essere indiscreti, il rischio potrebbe esserci stato anche l’ultimo weekend, coi francesi sconfitti 2-1 dal Lione (il terzo ko stagionale) e ora “solo” a +8 in classifica proprio sul Lione stesso. Kevin Trapp era stato acquistato nel 2015 dall’Eintracht Francoforte.

In Francia prima una stagione da titolare con tanto di Ligue 1 vinta a fine campionato, dunque la staffetta con Areola già iniziata nel corso di tutta la scorsa annata. Quest’anno il tedesco ha giocato solo cinque partite, di cui due in Ligue 1 (e con solo un gol subito). Fortunatamente ci pensa anche la vita privata a farlo felice, già, e il fatto che quest’anno il Psg non perda quasi mai.

