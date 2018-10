“QUI IN ITALIA SE SI USA UN SERVIZIO BISOGNA PAGARE” – VIDEO! IN SARDEGNA UNA CAPOTRENO FA SCENDERE UN GRUPPO DI IMMIGRATI CHE VIAGGIAVANO SENZA BIGLIETTO – LORO PROVANO A CONVINCERLA MA LEI INFLESSIBILE LI RANDELLA: “SIETE GIOVANI, POTETE LAVORARE”. E A UNA MAMMA DICE: “SEI VENUTA QUA? E ALLORA DÀ IL BUON ESEMPIO A TUO FIGLIO…” – SALVINI GODE SU FACEBOOK: ''IL CLIMA È CAMBIATO. ONORE''

(ANSA) - Almeno sette migranti, tre uomini e quattro donne, una con un bambino in braccio, sono stati fatti scendere dal treno Iglesias-Cagliari da una capotreno che li ha sorpresi senza biglietto. La scena, avvenuta sabato, è stata ripresa con uno smartphone da un altro passeggero e postata su Facebook.

Il video è diventato virale quanto è stato rilanciato anche dal vicepremier Matteo Salvini. "Questo non lo vedrete nei tigì, facciamo girare! Onore a questa capotreno che, in Sardegna, fa scendere un gruppo di scrocconi - scrive sulla sua pagina Fb - Il clima è cambiato, #tolleranzazero con i furbetti, anche con un uso massiccio delle Forze dell'ordine. Se vuoi viaggiare, PAGHI come tutti i cittadini perbene!".

Prima qualche parola in inglese, poi la spiegazione in italiano: "Dovete scendere dal treno, siete senza biglietto". Non sono servite le rimostranze dei sette migranti a far recedere dalla decisione la capotreno sul convoglio Iglesias-Cagliari, che ha lasciato a piedi il gruppo che non aveva pagato il ticket tentando di raggiungere Cagliari gratuitamente. "Ha fatto il suo dovere e ha fatto rispettare il regolamento", fanno sapere da Trenitalia. I migranti hanno tentato di rimanere sul treno, inutilmente.

"Siete in grado di lavorare - ha detto la capotreno ripresa nel video di un passeggero rilanciato poi su Fb dal vicepremier Salvini - devono pagare tutti allo stesso modo. Dai il buon esempio a tuo figlio", ha aggiunto, rivolgendosi alla donna con il bimbo in braccio. Poi, fuori campo, il tentativo di alcuni migranti senza biglietto di salire da un'altra porta del convoglio e l'esasperazione della capotreno che aveva già fatto scendere parte di loro qualche fermata prima per poi ritrovarli, ancora senza ticket, seduti sulle poltrone del treno: "non ci provare: vi tiro giù a calci nel c...".

