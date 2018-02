“C’HO UNA RABBIA FUNESTA NER CORE, NA TEMPESTA” - UN 82ENNE NON SI RASSEGNA ALLA FINE DI UNA STORIA E DA' FUOCO ALLA PORTA DELLA CASA DELLA EX DI 84 ANNI: DENUNCIATO PER STALKING E INCENDIO DOLOSO – LEI: "DA QUANDO HO INTERROTTO LA RELAZIONE, LA MIA VITA E’ UN INFERNO"

Federica Angeli per la Repubblica - Roma

nonno stalker casa ex

"C' ho na rabbia funesta ner core". L' anziano non si rassegnava alla fine della relazione e perseguitava la donna sua coetanea Il copione, così come l' epilogo, è di quelli tristemente visti in tante storie di donne perseguitate da ex che non si rassegnano alla fine di una relazione d' amore.

Quello che colpisce nella vicenda che ieri ha portato alla denuncia per stalking e incendio doloso è l' età dei protagonisti-Lo stalker che ha dato fuoco alla porta finestra di casa della sua ex ha infatti 84 anni e la vittima di una passione che si è trasformata in rabbia cieca ne ha 82.

L' anziano infatti non riusciva proprio a rassegnarsi all' idea che la relazione con la sua donna fosse finita e che lei, del suo amore, non voleva più saperne.

Non è stato facile per i carabinieri della compagnia Castelgandolfo ricostruire la vicenda.

L' indagine parte lo scorso 17 gennaio quando le fiamme provenienti da un appartamento al primo piano di una palazzina di via Francia, a Cecchina, avevano fatto temere il peggio per gli inquilini del condominio che, allarmati, avevano chiamato i vigili del fuoco.

Sentiti i residenti, ma soprattutto la destinataria del rogo, la verità è cominciata ad emergere. Alla domanda di rito: « ha mai ricevuto minacce o ha sospetti su qualcuno » legati a quell' incendio, la donna è infatti sbottatta.

nonno stalker

«Non posso sapere con certezza chi sia stato, ma quello che posso dirvi è che da quando ho interrotto la relazione che avevo con un uomo la mia vita è un inferno. Telefonate, messaggi, appostamenti...insomma non vivo più » . La donna non ha mai sporto denuncia nei mesi precedenti contro l' uomo. Pensava che prima o poi si sarebbe rassegnato.

A distanza di qualche giorno, per quell' incendio, i carabinieri della stazione di Cecchina sono risaliti al responsabile. Hanno scoperto che lo stalker della donna era un 84enne della zona, vedovo, che la notte del rogo aveva riempito una tanica di benzina a un distributore, poi con la sua auto ha parcheggiato davanti casa della donna. Dopo averla chiamata e dopo aver incassato l' ennesimo «non cercarmi più, tra noi è finita», ha aspettato che calasse il buio e poi è entrato in azione.

A notte fonda ha lanciato una tanica di liquido infiammabile contro la porta finestra dell' abitazione dell' amata coetanea.

Come ricostruito dai carabinieri, il gesto era legato appunto a una relazione sentimentale tra i due, che durava da svariati anni e che, ad un tratto, la donna aveva deciso di interrompere. L' uomo, non rassegnandosi, aveva iniziato a seguire l' ottantenne con appostamenti e pedinamenti tanto che lei era costretta spesso a rifugiarsi a casa dei figli.

La sera del 17 gennaio però l' uomo ha deciso di spingersi oltre. Fortunatamente la donna, in quel momento non si trovava in casa. «Maresciallo e che le devo dire - avrebbe detto l' uomo ai militari - io la amo tanto ma lei non ne vuole più sapere di me e io sono disperato». Di diverso tenore i messaggi che l' anziano le lasciava ovunque, anche sui muri del suo palazzo. Come quello scritto con un pennarello nero prima del rogo che ha distrutto la porta finestra di casa della ex.

carabinieri

« C' ho na rabbia funesta ner core na tempesta».

L' anziano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cecchina per incendio doloso e atti persecutori. La sua età non consente la misura dell' arresto in carcere. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono state ritrovate delle armi regolarmente detenute.

In via precauzionale all' anziano sono stati quindi sequestrati i due fucili, con relativo munizionamento.