“L’OMOSESSUALITÀ E’ UN ABOMINIO” - LA GIORNALISTA MEDIASET NAUSICAA DELLA VALLE, EX LESBICA “GUARITA” DALLA FEDE, SI SCATENA: “DIETRO I GAY C’È SATANA E GLI SPIRITI MALIGNI - NEGLI OSPEDALI È PIENO DI OMOSEX CON PROBLEMI DI LACERAZIONE ALL’ANO. LA LOBBY GAY ESISTE, MA ALLA FINE DIO È PIÙ FORTE - FINO A 44 ANNI SONO STATA LESBICA, POI HO INCONTRATO LO SPIRITO SANTO E ORA NON FACCIO SESSO DA TRE ANNI, NEMMENO LA MASTURBAZIONE. STO BENISSIMO…” - VIDEO

Da “la Zanzara - Radio 24”

Nausica Della Valle

“Mi hanno preso per il culo per quello che ho detto, ma succede quando una persona è separata da Dio e lontana da Dio. Questo è sicuro”. Nausicaa Della valle, giornalista Mediaset, a La Zanzara su Radio 24 racconta della sua conversione e della sua vita da ex lesbica: “L’omosessualità è un abominio agli occhi di Dio, certo che credo a questa cosa. Perché non lo dico io, lo dice la Bibbia, andatevi a leggere il Levitico 18-22. Ho riferito un fatto biblico. Non sono parole mie, ma parole di Dio. Ho ripetuto quello che c’è scritto nella bibbia, e ci credo. L’omosessualità è un abominio, e il peccato viene da Satana”.

“Satana – dice- è dietro tutto, se vi guardate in giro vi rendete conto di quello che sta succedendo. Se vi guardate in girio e aprite gli occhi vi rendete conto di quello che sta succedendo. Anche persone che si alzano al mattino e all’improvviso ammazzano la moglie, il marito, i figli, poi intervisti le persone e dicono: ma come, erano una bella famiglia, si volevano tanto bene. Dietro ci sono gli spiriti maligni”.

Nausica Della Valle

Racconta la Della Valle: “Sono sempre stata omosessuale, amo gli omosessuali. Sono stata lesbica fino 44 anni. Adesso ne ho 48. Prima all’inizio quando non mi accettavo sono stata anche con qualche uomo, poi a un certo punto ho detto: ma io so lesbica, ma chissenefrega…Poi ragazzi, se parli con duemila gay ognuno ha la propria storia, poi il Signore mi ha detto certe cose…Per tanti anni me ne sono fottuta, poi ho avuto un incontro vero con Dio, con lo Spirito Santo che mi ha parlato. Mi ha parlato, mi ha parlato, lo volete capire…E’ stato un incontro vero, con Dio, non come quelli che parlano con le statue, con Padre Pio…”.

Nausica Della Valle

Dice di non avere paura della morte: “Un giorno tutti saremo davanti a Dio…e io non ho paura della morte. Una volta che ho avuto questo incontro e sono diventata figlia di Dio…Quando Adamo ed Eva hanno disubbidito a dio dando retta a Satana il seme del male è entrato dentro di loro e dunque lo Spirito Santo si è staccato dallo spirito umano e dunque noi nasciamo separati da Dio. Gesù è venuto per riconciliarci con Dio e poi si è preso tutti i nostri peccati col suo sacrificio. Se credi in me , dice, sarai salvato e non sarai giudicato e condannato. Se non credi in me andari all’Inferno e sarai condannato. Per questo non ho paura della morte. Mi riconcilio e ridivento figlia sua e chissene…”.

Nausica Della Valle

Torna sui gay: “L’omosessualità è un peccato, ma non lo dico io. Quando ti liberano, ti senti meglio. Da sola non ce l’avrei mai fatta. E’ un inganno di Satana che lavora alle menti, mi ha convinto che ci ero nata. Quando Dio ti dice che ha creato uomo e donna, ditemi dove sta scritto che ha creato gli omosessuali. Nella Bibbia non c’è scritto. Fatemi leggere dove c’è scritto che ha creato gli omosessuali..”.

“Al gay – prosegue – dico queste cose: dietro l’omosessualità, la droga, l’alcolismo c’è Satana. Chi volete che ci sia? Chi c’è? Leggete la Bibbia. L’omosessualità è demoniaca, e anche la sodomia. Gli ospedali e i pronto soccorso sono pieni di gente che ha lacerazioni all’ano. Purtroppo. Vanno per questo motivo. Vi faccio parlare con duemila gay che conosco. I bisessuali? Commette un peccato agli occhi di Dio. Come la fornicazione, ubriachezza, omosessualità”.

Nausica Della Valle

“In tutte le cose che faccio – racconta ancora- mi faccio guidare dal Signore. Anche per scegliere le scarpe,. Una volta dovevo andare a un matrimonio. Ho detto allo Spirito Santo: dai, dammi una mano a trovare le scarpe adatte, comode. Appena ho detto questa cosa le ho trovate, l’ultimo paio e costavano anche la metà, erano in offerta. Mi ha fatto anche risparmiare, avete capito? Lo so che non ci credete, ma è così. Io ci parlo tutti i giorni con lo Spirito Santo e mi consiglia su ogni cosa”.

“Esiste – prosegue - una lobby gay, ma è più forte Dio per quello che mi riguarda. In natura sono sempre stata donna ma mi sentivo uomo, e adesso mi risento donna. Come mai? Ho avuto un atto di coraggio. Adesso sono in pace, in grazia di Dio. La pace che oggi non l’ho mai avuta. Da tre anni non faccio sesso, assolutamente no, niente, nemmeno la masturbazione. E’ il desiderio della carne ti porta . Quando nutri lo spirito la carne va a morire…”.

Nausica Della Valle

Infine: “Ve ne accorgerete. Siamo negli ultimi tempi. C’è scritto sull’Apocalisse, andremo peggio. Quando tornerà Gesù lui prende i suoi, quelli che lo hanno accettato e gli altri si fanno sette anni di tribolazione con l’Anticristo. Amen, e così sia”. Non solo: “Il mondo, l’Italia, dovrebbe essere governata da Dio. Magari. Dietro i governi ci sono i principati, le potestà, spiriti maligni che governano. Satana fa il contrario di quello che dice Dio…”