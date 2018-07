“C’È UN’INDAGINE DELLA POLIZIA SULLA MORTE DI MARCHIONNE?” - IL "MANAGER DELLE CRISI", PATRICK SUPPIGER, SPIEGA COME L'OSPEDALE DI ZURIGO DOVREBBE AFFRONTARE LA MORTE DELL'EX CAPO DELLA FIAT: “IL CASO NON È ANCORA CHIARO: COSA È SUCCESSO ESATTAMENTE? COSA È ANDATO STORTO? UN MEDICO HA COMMESSO UN ERRORE? COMPLICAZIONI E MORTI FANNO PARTE DELLA MEDICINA. IN QUESTO CASO C'È…”

Dopo la morte dell'ex CEO di Fiat, Sergio Marchionne, le speculazioni si sprecano. E non manca chi, sui social, inizia a parlare di errore medico. «E se fosse stato un errore medico a far sopraggiungere la complicazione? Non lo sapremo mai», scrive l'utente Tixi su Twitter. «Medico sbagliato, ospedale sbagliato?» Chiede Greta la Flaca. Solo chiacchiere da social? Patrick Suppiger, presidente dell'Associazione svizzera per la comunicazione e la gestione della crisi, spiega a 20 Minuten come l'ospedale dovrebbe reagire.

Cosa significa la morte di Sergio Marchionne per l'ospedale universitario di Zurigo?

«Non è certamente un evento felice. Marchionne era un paziente di primo piano, che ha messo l'ospedale sotto i riflettori. Il caso non è ancora chiaro: cosa è successo esattamente? Cosa è andato storto? Un medico ha commesso un errore? E quanto è imperdonabile? C'è un'indagine della polizia? Complicazioni e morti fanno parte della medicina. In questo caso c'è però in gioco la buona reputazione dell'ospedale».

Cosa dovrebbe fare ora la struttura sanitaria?

«Comunicare il più rapidamente e in modo trasparente possibile quanto accaduto per contrastare la speculazione selvaggia. Naturalmente, si applica il segreto medico, ma tutto ciò che può essere detto pubblicamente sul caso deve essere comunicato. È importante esprimere tristezza per l'accaduto e dire chiaramente: "Investigheremo e chiariremo eventuali responsabilità da parte dei medici"».

Quanto rischia di essere grande il danno d'immagine per l'ospedale?

«Se un'eventuale negligenza non potrà essere dimostrata non sarà così grande. L'ospedale universitario gode di un'ottima reputazione».

Cosa succede se un medico ha commesso un errore evitabile?

«Questo potrebbe arrecare un reale danno d'immagine. Verrebbe a crearsi un circo mediatico che farebbe rimbalzare continuamente, screditandolo, il nome dell'ospedale sui media. Una buona comunicazione in questo caso sarebbe necessaria».

