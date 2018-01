“LA SCOMPARSA DI PAOLA E’ UNA NOSTRA SCONFITTA” - FEDERICA SCIARELLI PARLA DEL CASO DELLA DONNA MORTA DI STENTI NEL BARESE: “POTEVA SALVARSI” - VIDEO: UN INVIATO DI "CHI L’HA VISTO?” ERA ANDATO SUL POSTO MA NON ERA RIUSCITO AD ENTRARE IN CASA PER ACCERTARSI DELLE CONDIZIONI DELLA 31ENNE

Da www.today.it

sciarelli

"Paola poteva essere salvata, la sua morte è una nostra sconfitta". A parlare così è Federica Sciarelli. La conduttrice di "Chi l'ha visto?", durante la puntata in onda su Rai3 la sera del 10 gennaio, ha parlato del caso di Paola Manchisi, la donna di 31 anni di Polignano a Mare, in provincia di Bari, trovata morta in casa tra immondizia ed escrementi di topi. La giovane non usciva da quella abitazione da 14 anni e i genitori, che avevano rifiutato l'assistenza dei servizi sociali, risultano indagati per abbandono di incapace aggravato dalla morte.

paola manchisi

Del suo caso si era infatti occupata la trasmissione qualche tempo fa. Una ex compagna di scuola aveva segnalato la sua scomparsa e un inviato di "Chi l'ha visto?" si era recato a Polignano a Mare per parlare con la famiglia e i vicini di casa. "Paola sta bene, vi hanno dato un'informazione sbagliata. Esce quando è necessario uscire. Con gli amici si sentono per telefono", aveva detto la madre della ragazza all'inviato, che questa estate aveva raccolto alcune segnalazioni, rifiutandosi di far entrare in casa il giornalista e farlo parlare con Paola.

chi l'ha visto

Quando è morta, il 6 gennaio, Paola pesava meno di trenta chili. L'autopsia ha accertato le condizoni di grave denutrizione e debilitazione del corpo della ragazza, scrive Il Corriere della Sera. La 31enne presentava inoltre una grave flebite non curata alla gamba e larve sul corpo dovute a scarsa igiene. "In questa situazione, allo stremo delle forze, anche un raffreddore avrebbe potuto ucciderla. Saranno comunque eseguiti esami istologici per accertare quali batteri avesse contratto", conclude il Corsera.

polignano

Fino a 17 anni, Paola aveva condotto una vita normale, fatta di giornate a scuola e frequentazioni con gli amici. Poi, all'inizio del quinto anno, la decisione di interrompere gli studi. Una sua compagna di classe provò a mentenere i rapporti con lei, telefonando o citofonando a casa, ma ogni volta i genitori le rispondevano che Paola in quel momento non era disponibile. Dopo 14 anni anni, la donna ha deciso di contattare "Chi l'ha visto?".

polignano FEDERICA SCIARELLI