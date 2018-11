“SENTO IL BISOGNO DI ESSERE FOTOGRAFATO CON UNA DONNA PER DIMOSTRARE CHE NON SONO GAY” – LA SUPERSTAR DEL POP SHAWN MENDES E LA FRUSTRAZIONE DI NON ESSERE UN MACHO ETERO: "QUESTA COSA CHE SONO GAY VA AVANTI DA CINQUE ANNI. MI PIACEREBBE DIRE CHE NON ME NE IMPORTA, MA...". E RIVELA COME JUSTIN BIEBER GLI HA SOFFIATO HALEY BALDWIN, FIGLIA DI ALEC E KIM BASINGER

Da "www.mtv.it"

Shawn Mendes ha tenuto una lunga intervista su Rolling Stone, in cui oltre ad aver rivelato che c'era qualcosa più dell'amicizia con Hailey Baldwin, si è aperto sui rumors che insistono sul fatto che potrebbe essere gay.

"Questa cosa che sono gay che va avanti da cinque anni. Mi piacerebbe dire che non me ne importa - ha confessato il cantante - ma non è vero".

"In fondo al mio cuore, sento il bisogno di essere visto con qualcuno - una ragazza - in pubblico, per dimostrare che non sono gay - ha spiegato -anche se nel mio cuore so che non è una cosa brutta. Ma c'è un pezzo di me che lo pensa ancora. E odio quella parte di me".

Leggendo dei commenti su YouTube, racconta il magazine, ha pensato: "Siete fortunati che io non sia davvero gay e terrorizzato dal fare coming out. È qualcosa che uccide la gente, ecco quanto è una cosa sensibile". "Ti piacciono le canzoni? Ti piaccio io? E allora cosa importa se sono gay?" ha aggiunto Shawn Mendes.

"Primo, non sono gay. Secondo, non dovrebbe fare differenza se lo sono o meno".

L'artista ha ricordato un episodio successo con Taylor Swift, quando la cantante gli ha mandato un video di loro insieme e gli ha chiesto se potesse pubblicarlo.

La clip mostrava Tay Tay mentre truccava l'amico con dei glitter e Shawn aveva dato il suo okay a postarla ma poi: "Mi sono sentito male. Mi sono detto: 'Perché gliel'ho lasciato postare? So alimentando quel fuoco che mi terrorizzai".

Ma alla fine è stato contento di aver mostrato quella parte di sé perché ha spiegato di essere cresciuto con 15 cugine femmine: "Facendo trecce e colorando unghie. Magari sono un tipo più femminile, ma è come sono". "Ecco perché sono io".

Dopo che l'intervista è stata pubblicata, Shawn Mendes ha voluto aggiungere alcune parole via Twitter: "Ho le mie insicurezze e difficoltà ma sono solo una parte di me. A volte il lato positivo di una storia non viene pienamente detto e avrei voluto che lo fosse. Amo quello che faccio e amo voi così tanto".

