NATALE IN CASA VESPA – “A CASA METTO PIÙ PRESEPI. I REGALI LI FACCIO SOLO DI PERSONA NEI NEGOZI. ANDRÒ IN MONTAGNA A CAMMINARE, NON SCIO, VADO CON LE CIASPE” – L’ALLENAMENTO DI “BRU-NEO” PER TENERSI IN FORMA: “OGNI MATTINA FACCIO 25 MINUTI DI TAPIS ROULANT E SALGO LE SCALE SEMPRE A PIEDI. NON ARRIVO MAI IN RITARDO IN ONDA, MA…”