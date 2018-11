“SNIFFAVO SEI STRISCE DI COCAINA AL GIORNO” – MEL B RACCONTA LA VITA SREGOLATA QUANDO ERA GIUDICE A ''X FACTOR'': “ERA L'UNICA COSA CHE MI FACESSE ANDARE AVANTI NELLA CONVIVENZA CON IL MIO EX MARITO. LA DROGA ANNEBBIAVA IL DOLORE” – HA ANCHE TENTATO IL SUICIDIO: “IL MIO EX AVEVA UN ARCHIVIO DI VIDEO HOT, POTEVA ROVINARMI. VOLEVO MORIRE E HO INGERITO 200 ASPIRINE...”

Mel B ha rivelato alcuni dei segreti più sconvolgenti del suo passato nell'autobiografia "Brutally Honest" ("Brutalmente onesta", ndr), i cui estratti sono pubblicati a puntate su The Sun on Sunday.

La Spice Girl, che nei prossimi mesi si riunirà con le compagne d'avventura (esclusa, com'è noto, Victoria Beckham) per il tanto atteso tour britannico, ha confessato che durante il periodo della sua partecipazione a X Factor in qualità di giudice è arrivata a sniffare sei strisce di cocaina al giorno.

Era quello che le serviva per «andare avanti nella convivenza» con il marito Stephen Belafonte. «Ero una persona triste e patetica. Ero fuori controllo». La cocaina «annebbiava il dolore e mi tirava su abbastanza per essere pronta a dimenticare tutto tranne lo show».

Nel 2014, inoltre, la cantante ha confessato di aver cercato di togliersi la vita ingerendo 200 compresse di aspirina, che aveva accumulato nel corso degli anni. La 43enne racconta di essersi sentita «brutta e detestata» e afferma che Belafonte aveva «un archivio di suoi video hot». Prima di prendere le pastiglie scrisse dei biglietti ai suoi figli. Appena dopo aver messo in pratica il tentativo di togliersi la vita, però, si è detta che per il bene dei suoi figli la cosa giusta era di andare in ospedale.

I farmaci però iniziarono a fare effetto: perse conoscenza e cadde contro una porta, provocandosi delle ferite che gli spettatori di X Factor videro il giorno del suo ritorno allo

