“SONO DIVENTATA UN’ICONA GAY APPENA NATA” - ALBA PARIETTI: “HO SEMPRE ADORATO TRAVESTIRMI. SONO STATA CORTEGGIATA MOLTISSIME VOLTE DALLE DONNE E ANCHE DA TANTI GAY. SONO TRA LE POCHE DONNE A POTER VANTARE DI AVER AVUTO MOLTI CORTEGGIATORI ANCHE TRA GLI OMOSESSUALI. COME È ANDATA CON LE DONNE? SONO CURIOSA, ASCOLTO, MI PIACE ESSERE CORTEGGIATA, MI PIACE ESSERE…”

Da “I Lunatici” Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Alba Parietti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Alba Parietti ha parlato di politica: "In questo momento storico, non mi fa tanto paura Salvini, politico libero di esprimere il proprio parere, perché la politica deve essere fatta di questo, ma il fatto che molti prendano a pretesto ciò che Salvini dice per poter odiare, in modo volgare, orribile e violento, giustificando dei comportamenti proprio razzisti. Mi terrorizza il dilagare della violenza verbale, legata anche a un po' di ignoranza.

Io comunque non ho particolari antipatie verso nessuno, non mi sta neanche antipatico Salvini. Il problema è l'elettorato. Quello che pensa. E perché decide di votare un politico piuttosto che un altro. La gente non ha una grande capacità di...Parlano tutti un po' a pecoroni, come dei greggi che vanno prima da una parte e poi dall'altra senza aver letto, studiato o capito. E la politica approfitta di questo".

Alba Parietti, poi, ha parlato del caso di Desirè e di quanto accaduto al Sindaco di Riace Domenico Lucano: "Le due storie sono molto diverse ma alla fine potrebbero essere, secondo me, anche collegate. La questione Desirè, da trattare con enorme delicatezza, è vastissima, legata alla tossicodipendenza, anche per quanto riguarda il gruppo degli stupratori. Gli stupratori devono avere il massimo della pena,ma facevano parte di persone assoldate, come la maggior parte delle persone che si trovano in condizioni di grandissimo disagio.

Vorrei poi ricordare che una delle cose più gravi successe nella storia delle violenze di gruppo che hanno portato a un omicidio efferato sono stati i massacratori del Circeo, che erano italiani. Certe bestie non esistono solo tra extracomunitari. Bisogna fare in modo, come ha provato a fare Lucano, che questa migrazione clandestina non venga assoldata immediatamente delle mafie per trovare criminalità. Poi è chiaro che gli stupratori di Desirè siano dei delinquenti che vanno puniti con il massimo della pena.

Ma ci sono altrettanti delinquenti nelle famiglie e nelle case che stuprano, uccidono e ammazzano le proprie compagne, senza nemmeno essere drogati, senza avere la giustificazione di essere degli immigrati che vivono in una condizione di disagio assoluto, per cui il peggio del peggio in quel caso viene fuori da qualsiasi persona.

Lo stesso tipo di atteggiamento che io ho sentito usare da Salvini nei confronti di queste persone deve essere usato nei confronti di tutti quelli che stuprano e uccidono, soprattutto in ambiente domestico. I problemi bisogna provare a risolverli, in questo Paese pare che tutti siano all'opposizione, pare che non ci sia mai nessuno che governa. Lucano".

Su Lucano, Alba Parietti aggiunge: "Sicuramente avrà infranto la legge, ma sono convinta che la sua sia stata ingenuità, non altro. Secondo me poteva essere un grande esempio. Uno come Lucano bisognerebbe essere chiamato per cercare di capire come veicolare l'immigrazione clandestina impedendo che venga immediatamente assoldata dalle mafie a caccia di criminalità".

Alba Parietti, poi, ha parlato del suo rapporto col mondo omosessuale: "Sono una icona gay. E icona gay si può essere fino a 100 anni, icona gay si può essere per sempre. Sono diventata una icona gay appena nata. Ho sempre adorato travestirmi, credo che essere una icona gay sia un grande onore. I gay fanno sempre ottime scelte quando decidono chi può rappresentarli.

Sono stata corteggiata moltissime volte dalle donne e anche da tanti gay. Sono tra le poche donne a poter vantare di aver avuto molti corteggiatori anche tra gli omosessuali. Come è andata con le donne? Sono curiosa, ascolto, mi piace essere corteggiata, mi piace essere seduttiva, esercitare il gioco della seduzione. Poi non porto mai o quasi mai a casa il risultato. Se una donna potrebbe avere possibilità con me? Mai dire mai nella vita, ma se fosse dovrei tenerlo per me, visto che mio figlio ormai controlla ogni mio sospiro".

