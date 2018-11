USA E JET - DOPO QUATTRO MESI DAL VIDEO IN CUI DI MAIO E TONINELLI ANNUNCIAVANO LO STOP ALLO SPRECO DI STATO "L’AIR FORCE RENZI" È SEMPRE NELL’HANGAR DI FIUMICINO - IL GOVERNO SULLA CARTA NON HA PIÙ OBBLIGHI, IN REALTÀ PAGA IL PRESTITO PONTE PER PERMETTERE L’OPERAZIONE DI FACCIATA: E ALITALIA, CHE PERDE 1 MILIONE E MEZZO AL GIORNO RINUNCIA A 28 MILIONI DI GUADAGNI - VIDEO