“SONO UN’EX ALCOLISTA, RECITARE MI HA SALVATO LA VITA” - KRISTIN DAVIS, LA MORIGERATA CHARLOTTE DI ‘SEX AND THE CITY’, ESCE ALLO SCOPERTO E RACCONTA IL DRAMMA CHE HA VISSUTO DA GIOVANE: “NON MI SENTIVO IMPORTANTE, NON CREDEVO CHE SAREI ARRIVATA AI 30 ANNI. HO INIZIATO A BERE DA PICCOLA PER…”

"Grazie a Dio sono viva, sono un'ex alcolista, recitare mi ha salvato". Kristin Davis, famosa per il ruolo di Charlotte in "Sex and the City", esce allo scoperto e racconta il dramma che ha vissuto da giovane.

Intervistata al podcast "Origin with James Andrew Miller", l'attrice - che recentemente si è schierata contro Trump - ha raccontato che da giovane alzava il gomito per sentirsi più sicura. Poi è arrivata la serie cult e le cose sono cambiate...

"Recitare è l'unica cosa che mi ha spronato ad essere sobria - prosegue - Non mi sentivo importante, non credevo che sarei arrivata ai 30 anni... ho iniziato a bere molto giovane in California dove vivevo e per fortuna ho smesso quando ero ancora giovane, prima di ogni conseguenza".

Charlotte confessa di essere stata una ragazzina molto timida: "Sentivo di aver bisogno di un qualche aiuto e così ho iniziato a bere". Poi però è arrivata la passione della sua vita, la recitazione, e il successo: "Mi presentavo a lezione dopo una sbornia e ho capito che dovevo fare una scelta. Ed eccomi qui".

