“SONO SENZA SOLDI” - FLAVIO BRIATORE IN TRIBUNALE PER L'INTERROGATORIO SULLE ACCUSE DI CORRUZIONE RELATIVE AL SUO YACHT SCHERZA E DI FRONTE AI MAGISTRATI SI AVVALE DELLA FACOLTA’ DI NON RISPONDERE…

briatore

Gianni Carotenuto per il Giornale

Mai chiedere il portafoglio a Flavio Briatore. Ne sa qualcosa l'usciere del tribunale di Genova, dove l'imprenditore piemontese si è presentato per rispondere alle accuse di corruzione relative alla presunta maxi-evasione fiscale legata al suo yacht Force Blue.

Al momento di entrare in tribunale, l'usciere ha chiesto all'imprenditore piemontese di posare i suoi effetti personali nella vaschetta che passa sotto al metal detector. Alla domanda: "Chiavi, portafoglio?", Briatore ha risposto sorridendo: "Ma se non ho soldi!".

È stato un lunedì diverso dal solito per Flavio Briatore. Dopo l'annullamento della condanna per reati fiscali decisa dalla Corte di Cassazione - ci sarà un secondo processo - e la nuova accusa di corruzione per ammorbidire l'Agenzia delle Entrate sulla questione che nell'ormai lontano 2010 ha portato al sequestro del suo yacht Force Blue, Briatore si è presentato con i suoi avvocati alla Procura di Genova per raccontare la sua versione dei fatti.

briatore

Atteso da alcuni giornalisti, l'imprenditore - riporta Il Secolo XIX - si è lasciato andare a un eloquente "Che accoglienza". Una battuta a cui ne ha fatto seguito un'altra all'ingresso in tribunale. Dove, come si sa, è piazzato un metal detector che richiede di depositare i vari effetti personali in una vaschetta.

Il funzionario addetto al metal detector ha chiesto a Briatore di tirar fuori chiavi e portafoglio. Pronta e geniale la risposta del patron del Billionaire: "Il portafoglio? Ma se non ho soldi", ha detto prima di cominciare il suo colloquio con i magistrati, con cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il momento, l'inchiesta della Procura di Genova ha portato agli arresti domiciliari del commercialista di Flavio Briatore, Andrea Parolini, e dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate genovese, Walter Pardini.

BRIATORE

Da www.liberoquotidiano.it

briatore

Flavio Briatore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Interrogato in tribunale a Genova, l'imprenditore è accusato di corruzione nell'ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il suo commercialista Andrea Parolini e l'ex direttore dell'agenzia delle Entrate genovese Walter Pardini per la vicenda legata allo yacht Force Blue. Nessuna dichiarazione ufficiale per Briatore, solo una battuta al suo arrivo in tribunale con gli agenti di vigilanza che lo hanno accompagnato al metal detector: "Non c'ho soldi", ha detto secondo quanto riporta Repubblicatv.

BRIATORE YACHT FORCE BLUE

Secondo l'accusa, Pardini avrebbe dovuto chiudere la transazione fiscale del manager aggiungendo nel documento un riferimento all'incertezza normativa, passaggio da potere usare nel processo di secondo grado a carico di Briatore con l’obiettivo di farlo assolvere e fargli riavere l’imbarcazione. In cambio, il manager avrebbe mandato clienti vip nel resort di Pardini in Kenya. La scorsa settimana la cassazione ha parzialmente annullato la sentenza di condanna nei confronti di Briatore, rinviando a un altro processo di secondo grado sempre a Genova. Lo yacht fu sequestrato dalla Guardia di Finanza nel 2010 al largo della Spezia.

BRIATORE BERLUSCONI E MARTIN BOUYGUES lo yacht di briatore BERLUSCONI BRIATORE BOUYGUES FLAVIO BRIATORE