“SPACCATA” A META’! A ROMA DUE UOMINI TENTANO UNA RAPINA A UNA BANCA USANDO UN SUV COME UN ARIETE – MA IL COLPO ALL’ISTITUTO TRA VIA CHERSO E VIA COLLATINA E’ FALLITO PERCHE’...

Lorenzo Nicolini per www.romatoday.it

suv banca

Hanno tentato una rapina usano un suv Bmw X3 come un ariete. Il colpo, alla banca del Credito Artigiano, della rete commerciale del Credito Valtellinese, tra via Cherso e via Collatina 13, però è fallito. E' quanto avvenuto ieri pomeriggio, dopo le 16, nella zona del Collatino. Tutto è avvenuto in pochi attimi.

L'istituto di credito era senza clienti. All'interno solamente i dipendenti che stavano ultimando le pratiche di fine giornata. Poi il frastuono dei vetri infranti. Un suv, a tutta velocità, ha distrutto una vetrata della banca sul lato di via Cherso. Immediato l'allarme lanciato dai dipendenti che hanno allertato la Polizia accorsa sul posto con due volanti.

Nel frattempo dal suv sono scesi due uomini che, dopo un breve sopralluogo nella banca, hanno abbandonato l'auto sul posto per poi fuggire a bordo di uno scooter parcheggiato lì vicino verso via della Serenissima. Come se il (tentato) colpo fosse stato pianificato. Ma qualche dettaglio, però, è sfuggito ai malintenzionati.

SUV banca

Secondo i primi riscontri raccolti, i due potrebbero aver messo in atto una "spaccata" usando il suv come ariete, ma il tentativo sarebbe andato male perché la vetrata della banca ha retto in parte e questo, probabilmente, avrebbe limitato la fuga dei due.

Collatino: suv sfonda vetrata banca tra via Cherso e via Collatina

E' questa, al momento, l'ipotesi più accreditata della Polizia che indaga. Sono stati acquisiti anche i filmati della videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Non è stata rubata nessuna somma di denaro, almeno secondo quanto riferito dagli inquirenti. Non è escluso che uno o più complici potrebbero aver aiutato i due maldestri ladri nel tentativo di rapina in banca. La dinamica, seppur violenta, non ha causato feriti.