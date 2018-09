“È STATO LUI? PUNITELO, DEVE SOFFRIRE” – PARLA LA MADRE DI ALEXANDRU BOGDAN COLTEANU, IL QUARTO COMPONENTE DELLA BANDA DI LANCIANO – LA FUGA DEL RAGAZZO ROMENO A CASAL DI PRINCIPE, DOVE SPERAVA DI POTERSI NASCONDERE DA QUALCHE AMICO, MA AVEVA ANCORA ADDOSSO L’OROLOGIO DELLA VITTIMA – ECCO COME È STATO INCASTRATO

Da www.ilmessaggero.it

Alexandru Bogdan Colteanu

«È stato lui? È stato mio figlio? Punitelo, deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone». La madre di Alexandru Bogdan Colteanu è più arrabbiata che dispiaciuta quando, dalla questura di Caserta, l'avvisano che suo figlio è sospettato di essere il quarto componente della banda della notte di orrore di Lanciano.

Tre ore dopo, quando ormai è calata la sera, Alexandru esce dalla questura. Magrolino, un graffio sul collo, spaesato. Si rannicchia sul sedile dell'auto della polizia. Sembra piccolo, e infatti ha appena 23 anni. La faccia di un bambino e l'espressione indifferente. Sembra innocuo. Per lo Sco è una belva. Una belva sanguinaria che per ore ha tenuto sotto minaccia i coniugi Martelli nella loro villa di Lanciano.

alexander bogadan coltenau

È lui il più violento, lui avrebbe tagliato il lobo dell'orecchio della signora Niva Bazzan. Violento e veloce a scappare. Mentre i suoi complici finivano dentro, lui fuggiva a 400 chilometri di distanza. Credeva di essere lontano. Credeva di avercela fatta.

Perché è opinione comune, tra i criminali, che nel Casertano, e precisamente a Casal di Principe, ci si possa nascondere a lungo e impunemente. Perché lì, nell'Agro, si sono nascosti per anni i boss dei Casalesi e i loro più feroci assassini.

carlo martelli in ospedale 4

Ma in dieci anni è tutto cambiato e neanche i delinquenti del posto riescono a nascondersi a lungo. Alexandru era convinto del contrario tant'è che ancora aveva addosso l'orologio della vittima e stava per piazzarlo a un ricettatore del posto quando gli uomini della squadra mobile di Caserta, diretti da Filippo Portoghese, lo hanno individuato.

La fuga di Alexandru è finita davanti allo stadio dell'Albanova, un tempo la squadra di calcio del capoclan Sandokan Schiavone che come Escobar amava il pallone e voleva essere protagonista di quel mondo. Ha provato a scappare Alexandru, ma lo Sco gli stava addosso dal momento in cui ha lasciato Lanciano.

RAPINA A LANCIANO - CARLO MARTELLI E NIVA BAZZAN

E la squadra mobile di Caserta stava in allerta da due giorni. La polizia lo ha aspettato come il predatore attende la preda che rientra nella tana. È stato poco avveduto, la macchina con la quale si è mosso è stata intercettata per tempo con il gps.

alexander bogadan coltenau 2

E, da una fonte confidenziale, ieri pomeriggio è arrivata la soffiata giusta. Alexandru a Casal di Principe ha qualche amico. Il riconoscimento da parte delle vittime Anche il 25enne, come il resto della banda, indossava un passamontagna. Ma quella voce, priva di inflessioni idiomatiche straniere, potrebbe essere riconosciuta dalle vittime.

alexander bogadan coltenau 1

Pensavano fosse italiano e questo aveva fatto sospettare che a capo della banda, composta dai fratelli Costantin Aurel e Ion Cosmin Turlica, e dal cugino Aurel Ruset, tutti poco più che 20enni, ci fosse un pugliese. Invece il «cap» è nato in Romania come gli altri, anche se viveva a Frosinone da tempo.

