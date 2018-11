“IL SUCCESSO E LA FELICITÀ DANNO FASTIDIO” – RUBATO A ROMA IL FURGONE DI SCENA DI PAOLO RUFFINI, CHE LANCIA UN APPELLO SU FACEBOOK PER RITROVARLO: “VOI AVRETE ANCHE IL MIO FURGONE, MA LA MIA FELICITÀ NON LA POTETE RUBARE” – L’ATTORE STAVA PER RIPRTIRE DALLA CAPITALE PER PROSEGUIRE IL TOUR DELLO SPETTACOLO “UP&DOWN” MA…

il furgone rubato a paolo ruffini 1

Il furto è avvenuto in via Casilina. A sparire, il furgone pieno dei materiali e delle scenografie dello spettacolo teatrale dell’attore Paolo Ruffini, andato in scena lunedì sera al Brancaccio di via Merulana. Furgone che certo non passa inosservato: sulla fiancata c’è il volto di Ruffini.

il furgone rubato a paolo ruffini

“Up&Down” era alla sua seconda data nella Capitale e ieri mattina il gruppo doveva partire, furgone alla mano, alla volta di Bologna, per proseguire il tour. A dare la notizia, lo stesso attore su Facebook: «Visto che il successo e la felicità, a volte, danno fastidio a qualcuno e che la vita è fatta di Up&Down, vi comunico che in via Casilina, in prossimità di Piazza di PortaMaggiore, ci hanno rubato il furgone con dentro tutti i nostrimateriali e le nostre scenografie. Se qualcuno a Roma lo vedesse in giro,mi puòmandare un messaggio in privato».

il furgone rubato a paolo ruffini 3 il furgone rubato a paolo ruffini 2