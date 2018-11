28 nov 2018 15:02

IL “TERRORISMO TELEFONICO” TORNA A COLPIRE IN RUSSIA: ALLARME BOMBA IN 14 CENTRI COMMERCIALI DI MOSCA, EVACUATE 6MILA PERSONE - FONTI DEI SERVIZI DI EMERGENZA DICHIARANO CHE IN NESSUNO DEI SITI COINVOLTI SONO STATI TROVATI ORDIGNI ESPLOSIVI – LE FERROVIE SMENTISCONO CHE SIA STATA EVACUATA LA STAZIONE KIEVSKAYA, NEL CENTRO DELLA CAPITALE – MEDIA RUSSI: “TELEFONATE PARTITE DALL’ESTERO” (VIDEO)