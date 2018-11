“TI DO 100 STERLINE PER FARE SESSO UN’ULTIMA VOLTA” – UN UOMO DI 35 ANNI PROPONE SOLDI ALL’EX MOGLIE 31ENNE PER UNA NOTTE INSIEME: QUANDO LEI RIFIUTA, LUI PERDE LA TESTA E LA STRANGOLA – I DUE SI ERANO SEPARATI NEL 2016, MA LUI ERA OSSESSIONATO E LA TORMENTAVA CON MESSAGGI E PROPOSTE INDECENTI…

Voleva sentirla ancora sua per l’ultima volta. Almeno così le aveva detto. Le aveva perfino offerto 100 sterline, aveva spergiurato che poi l’avrebbe lasciata in pace, ma Sophie Cavanagh, 31 anni, sapeva che non sarebbe mai riuscita a liberarsi di quell’uomo che aveva amato e che poi si era rivelato tormentato dalla gelosia

Un’ossessione che è sfociata in tragedia la notte dello scorso 19 maggio quando Martin Cavanagh, 35 anni, ha strangolato la sua ex moglie in quella che era la loro casa a Wingham Wildlife Park, nel Kent.

Prima di quella giornata era arrivato a offrirle soldi pur di andare ancora una volta a letto con lei, ma Sophie aveva rifiutato, raccontando la vicenda ai suoi amici. Da quando si erano separati dopo cinque anni di matrimonio, nel 2016, lui non si era arreso e la perseguitava con messaggi in cui le diceva che non avrebbe mai potuto accettare la presenza di un altro uomo nella sua vita.

Poi quella proposta indecente e quel rifiuto che è costato caro a Sophie. Il suo corpo è stato trovato sotto un piumone in camera da letto. Il suo cellulare era in un cesto della spazzatura. Gli investigatori hanno rilevato un’intensa attività sul cellulare la sera della morte.

Evidentemente Martin era alla ricerca di un nome, di un nuovo amore che potesse dare un senso a quella notte di follia. Adesso dovrà fare i conti con i suoi demoni dietro le sbarre in attesa di sapere quanti anni di prigione dovrà scontare.

