26 lug 2018 17:11

“TI SONO GRATO PER TUTTO CIO’ CHE HAI FATTO PER ME” - L’ADDIO DI LAPO ELKANN A SERGIO MARCHIONNE: “GRAZIE PER TUTTE LE OPPORTUNITA’ CHE MI HAI DATO, PER CIO’ CHE MI HAI INSEGNATO - TERRO’ STRETTO NEL MIO CUORE IL TUO RICORDO CERCANDO DI ONORARLO E RISPETTARLO” - IL TWEET DI TRUMP: “UNO DEI MANAGER PIÙ BRILLANTI DAI TEMPI DI FORD”