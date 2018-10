“I TIFOSI RUSSI NON SALTAVANO SULLA SCALA MOBILE CHE È CROLLATA A ROMA” – L’ANALISI DEI VIDEO DEL METRÒ MOSTRA COME IN QUEL MOMENTO DECINE DI TIFOSI FOSSERO TRANQUILLI SULLA SCALA PRIMA DEL COLLASSO DELLA STRUTTURA. L' IPOTESI PRINCIPALE RIMANE QUELLA DI UN PROBLEMA TECNICO - VIDEO

Andrea Arzilli e Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera

Ore di filmati per arrivare a una prima conclusione.

Finora però l' unica: martedì sera i tifosi del Cska Mosca non si sarebbero messi a saltare sui gradini dell' ultimo tratto della scala mobile di destra nella fermata Repubblica della metro A. E quindi non avrebbero provocato volontariamente il cedimento della struttura.

È quanto emergerebbe dall' analisi dei file della videosorveglianza dei momenti immediatamente precedenti all' incidente che ha provocato 25 feriti - due dei quali in prognosi riservata, Vladimir Blokhin e Dmtry Tyurin, 37 e 33 anni - fra i tifosi ospiti diretti allo stadio Olimpico per assistere alla partita di Champions League contro la Roma. Una conferma di quanto raccontato fino a oggi dai testimoni russi, nonché descritto da quattro filmati postati sul web che mostrano come in quel momento decine di tifosi fossero tranquilli sulla scala mobile prima che il pavimento metallico si aprisse sotto i loro piedi. In uno degli ultimi video un gruppo di ragazzi che scende sui gradini viene improvvisamente catapultato in avanti verso la fine della scala.

I giovani finiscono uno sopra all' altro, con grida, lamenti e sangue di chi è rimasto intrappolato fra le lamiere e la massa di persone. Tutto in pochi istanti.

Un incidente che non sembra preceduto da esuberanze particolari, come quelle che altri utenti della metropolitana avevano raccontato ai primi soccorritori, riferendosi tuttavia - è una delle ipotesi - a gruppi di ultrà che erano passati prima con bottiglie di birra in mano. Anche lo stesso agente di stazione in quel momento davanti ai monitor nel gabbiotto non avrebbe rilevato situazioni a rischio - altrimenti le avrebbe segnalate - ed è stato il primo a uscire a soccorrere i feriti dopo aver dato l' allarme: ambulanze e pompieri sono giunti subito.

Ma le indagini del commissariato Viminale proseguono per ricostruire l' accaduto e capire, anche attraverso le perizie che saranno affidate dalla procura - l' indagine aperta è per disastro colposo e lesioni -, cosa è successo.

Così, anche per la mancanza finora di immagini che possano smentire quanto accertato, l' ipotesi principale per spiegare il collasso della struttura rimane quella di un problema tecnico. Dal blocco d' emergenza che sarebbe dovuto scattare fermando la scala anche nel caso i tifosi ci avessero ballato sopra, all' accelerazione improvvisa dei gradini forse causata dal distacco di un gancio di sicurezza del motore. Un eventuale problema collegato alla manutenzione ordinaria della scala, insomma, visto che l' età della struttura dovrebbe scongiurare grane da usura: la scala ha dieci anni e la longevità media è di 30.

L' Atac ha registrato a ottobre «quattro guasti lievi, subito riparati» sulla scala mobile in questione e dice di aver «effettuato regolarmente le verifiche dei dispositivi di sicurezza». Quelli, cioè, che martedì non hanno funzionato. Per questo la sera dell' incidente l' azienda ha aperto un' indagine interna e ha fatto partire i controlli su tutti e quattrocento gli «impianti di traslazione» della metropolitana che vengono manutenuti da una ditta esterna. Si tratta della Metroroma scarl, una società napoletana che nel 2017 ha vinto la gara triennale per la gestione delle scale mobili con un ribasso d' asta del 49,7%: appalto aggiudicato per 11 milioni anziché i 22 calibrati dai tecnici Atac sulle necessità reali della metropolitana. Il dubbio che alcuni interventi siano stati fatti al risparmio, c' è.

