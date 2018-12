6 dic 2018 10:20

“TOSCANI, SEI UN OMINICCHIO” - LA “PITONESSA” SANTANCHÉ ALL’ASSALTO DEL FOTOGRAFO CON UNA STOCCATA TRA LE GAMBE: “NON TUTTO TI FUNZIONA CON LE DONNE: È QUALCOSA DI PICCOLINO, ALTRIMENTI NON AVRESTI PROBLEMI CON LE DONNE… - DEVE VERGOGNARSI PER QUELLO CHE HA DETTO SU GIORGIA MELONI - HO LETTO LE PAROLE DI TUA FIGLIA SUI MALTRATTAMENTI PSICHICI CHE HA SUBITO. NON SEI NEANCHE STATO IN GRADO DI FARE IL PADRE”