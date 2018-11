“TROPPE DOMANDE. DEVE MORIRE” – UN PROFESSORE AMERICANO DI MATEMATICA DI 34 ANNI È STATO UCCISO IN MESSICO DA UN ESPONENTE DI UN CARTELLO DELLA DROGA – IL PROF, CHE AMAVA L’AMERICANA LATINA, FACEVA DOMANDE PER CONOSCERE LA GENTE DEL LUOGO E NON È PASSATO INOSSERVATO: I NARCOS, CONVINTI FOSSE UNA SPIA, HANNO DATO L’ORDINE DI AMMAZZARLO E…

Guido Olimpo per "www.corriere.it"

Patrick Braxton Andrews «ha fatto troppe domande», in spagnolo fluente. Alle persone che ha conosciuto è parso strano. Perché un americano si impiccia nelle nostre cose, si sono chiesti. A loro non è passato per la mente che il turista arrivato a Urique, nel Nord del Messico, fosse uno dei tanti.

No, per loro «doveva» essere una spia, forse un agente infiltrato della Dea. E lo hanno sequestrato il 28 di ottobre, poi ucciso. Il suo corpo è stato trovato in una zona remota, non lontano dall’affascinante Copper Canyon, un luogo che attrae tanti stranieri.

Il delitto, uno dei tanti che si compiono in un Paese ormai in guerra, è diventato una storia e non una semplice notizia di cronaca nera. Per i particolari. Patrick, 34 anni, originario della North Carolina, ha sempre amato l’America Latina, ha viaggiato a lungo, anche da solo, per scoprire posti. Insegnava matematica ma la sua grande passione era lo spagnolo.

Estroverso, espansivo, con il gusto dell’avventura, si era imbarcato per un nuovo viaggio in un’area molto nota. Il suo programma prevedeva di formare un gruppo per esplorare Las Barrancas del Cobre e fare un’escursione sulla celebre linea ferrata, a bordo de El Chepe. C’era la voglia di conoscere, la spinta ad andare oltre l’orizzonte. Ed è arrivato nella cittadina di Urique. Dove è sparito dopo essere uscito dal suo albergo attorno alle 16. L’ultimo avvistamento era nei pressi di un ranch.

La famiglia ha atteso prima di lanciare l’allarme, magari — dicevano — ha problemi di copertura con il cellulare. Poi, quando il silenzio è diventato troppo lungo, ha chiesto aiuto. E le autorità, essendoci di mezzo uno straniero, si sono mosse scoprendo una prima verità, raccolta interrogando i locali.

Patrick ha lasciato l’hotel per qualche ora di svago e si sarebbe unito ad alcuni messicani conosciuti probabilmente in un locale. Quindi avrebbe partecipato ad un ritrovo dove ha dialogato a lungo con altri. Solo che tutte le sue domande — è sempre la tesi ufficiale — lo hanno trasformato in un bersaglio. Questo si vuol far passare per turista, invece è di sicuro un informatore, avrebbe detto un boss locale. L’americano deve sparire.

Ad assassinarlo sarebbe stato José Jil, alias El Chueco. Per la polizia è un esponente di Gente Nueva, uno dei bracci armati del cartello di Sinaloa, quello de El Chapo. Il criminale è coinvolto nel traffico di droga, controlla diversi «passaggi» che portano verso il confine statunitense, taglieggia la popolazione e costringe non pochi civili a partecipare al contrabbando. Un bandito che difende, insieme a sette fratelli, il suo piccolo regno nero. Ora è diventato lui un target.

La procura ha promesso che sarà fatto il possibile per catturarlo ed ha mobilitato forze consistenti per lanciare la caccia al killer, già ricercato per altri reati. Missione non facile in una regione dove collusioni e paura fanno il gioco delle gang. Con i complici pronti a spargere veleni sulla vittima, colpevole di essere andata in giro lungo sentieri non battuti dai turisti.

A Urique molti sono convinti che il capitolo finale non sia stato ancora scritto. E non si esclude che saranno i suoi referenti a liquidare El Chueco, a sacrificarlo per aver compiuto una «bestialità» che rischia di frenare, per qualche giorno, i traffici.

