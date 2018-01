“IL TUO AMORE ME LO DEVI DIMOSTRARE, BASTA CHE NON CI VEDANO” - SONO LE CHAT AUDIO TRA UN PROFESSORE DI 45 ANNI E UNA STUDENTESSA 15ENNE DI UN ISTITUTO DI RICCIONE - OTTIENE GLI ARRESTI DOMICILIARI MASSIMO DE ANGELIS, IL PROFESSORE DEL LICEO MASSIMO DI ROMA ARRESTATO CON L'ACCUSA DI ABUSI NEI CONFRONTI DI UNA 15ENNE

1 - CHAT EROTICHE CON L'ALLIEVA INDAGATO IL PROFESSORE

Franco Giubilei per “la Stampa”

I messaggi vocali via chat del professore alla studentessa quindicenne erano espliciti e di chiaro contenuto erotico: «Il tuo amore me lo devi dimostrare, puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo vedere. Basta che non ci vedano». L' insegnante, 45 anni, sempre tramite messaggi avrebbe anche chiesto alla ragazza di fare sesso con lui, un gioco andato avanti con il consenso dell' adolescente, perché fra i due ci sarebbe stata una relazione sentimentale.

Poi la ragazza ha condiviso il contenuto della chat con altre coetanee, la vicenda è arrivata alle orecchie dei genitori e da questi al preside della scuola. È stata avvertita la polizia e ora il professore è indagato per violenza sessuale.

Lo scenario di questa vicenda torbida, su cui stanno indagando il pm Paola Bonetti e la squadra mobile di Rimini, è un istituto scolastico superiore di Riccione. All' inizio, quando le voci avevano cominciato a circolare, la cosa non era stata presa sul serio: sembrava una questione di chiacchiere maliziose fra mamme, originata da invidie fra le figlie rispettive, tanto che il preside della scuola in un primo tempo ha commentato «io non posso entrare nei pettegolezzi fra mamme».

Poi però è emerso che la fonte dei file audio e delle richieste sessuali era un professore, e allora tutto ha assunto una luce diversa. Le forze dell' ordine hanno individuato ragazzina e insegnante e sequestrato gli smartphone coi relativi messaggi. La quindicenne da parte sua si sarebbe aperta con la madre, arrivando a confidarle non solo di avere una relazione col professore, ma di essere innamorata di lui.

Nella chat, la principale preoccupazione dell' adulto era che il loro rapporto restasse segreto: «Basta che non ci scopra nessuno», le avrebbe ripetuto a più riprese. Le registrazioni sono girate sui telefonini dei ragazzi dell' istituto per settimane, prima che i genitori si siano accorti che c' era qualcosa di strano, rivolgendosi al preside.

2 - PROF ARRESTATO: SCARCERATO DAL GIP, VA AI DOMICILIARI

(ANSA) - Ottiene gli arresti domiciliari Massimo De Angelis, il professore del liceo Massimo di Roma arrestato con l'accusa di abusi nei confronti di una 15enne. Il gip Annalisa Marzano ha disposto la scarcerazione del docente, detenuto nel carcere di Regina Coeli, accogliendo l'istanza presentata dai difensori. Sulla richiesta di scarcerazione il pm Stefano Pizza aveva dato parere favorevole. Il professore, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva ammesso le sue responsabilità sostenendo di "essersi innamorato".