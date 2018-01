5 gen 2018 15:54

“UMBERTO BOSSI ERA CONSAPEVOLE DELLE APPROPRIAZIONI DI DENARO” - LO SCRIVE IL TRIBUNALE DI MILANO NELLE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA A 2 ANNI E 3 MESI PER L'EX SENATÙR: “È STATO CONCORRENTE, SE NON ADDIRITTURA ISTIGATORE, DELLE APPROPRIAZIONI DI DENARO PUBBLICO PER COPRIRE SPESE DI INTERESSE SUO E DELLA SUA FAMIGLIA”