27 dic 2017 18:30

“VOLEVA INSEGNARTI LA PERFEZIONE” – DAVIDE OLDANI IN RICORDO DI GUALTIERO MARCHESI: “IN UN MENÙ NON AVEVA MESSO NEPPURE UN PIATTO DI PASTA O DI RISO E IN ITALIA POTEVA SUONARE COME UNA PROVOCAZIONE. IN REALTÀ ERA UN MODO PER VALORIZZARE LA NOSTRA ITALIANITÀ RIVISITANDO I GUSTI IMPARATI IN FRANCIA - UN MAESTRO TI AIUTA ANCHE A DIVENTARE UOMO"