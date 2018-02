LECCA E GODI - QUATTRO UOMINI PARLANO DEL CUNNILINGUS, DI SQUIRTING E DI COME OGNI PARTNER DOVREBBE COMPORTARSI PER SODDISFARE LA PROPRIA DONNA – IL PRIMO PASSO: “GUARDALA SEMPRE IN FACCIA PER CAPIRE SE STA GODENDO”

Mathew Rodriguez per http://mic.com

Sesso orale: ma gli uomini amano far raggiungere l'orgasmo alla loro donna col cunnilingus e cosa sanno dell'orgasmo femminile? Questa la polemica scoppiata sul web in Inghilterra dopo l'articolo "Why I don't go down on girls" del giornalista William Lloyd su The Tab e conseguente risposta della sua ex fidanzata Rhianna Kemi titolata "An Open Letter to You, From All Dissatisfied Women" sulle pagine virtuali dell'Huffington Post.

Da molto tempo il sesso orale è l’argomento principe delle discussioni tra uomo e donna in ambito sessuale, ma ammettiamolo: il più delle volte la discussione verte su i se e i come le donne praticano sesso orale agli uomini, dando per scontato che ne siano pratiche e lo eseguano con una certa perizia.

Il discorso cambia se si discute con un uomo sul sesso orale praticato alle donne: una larghissima parte del mondo maschile non pratica il cunnilingus. Secondo un sondaggio il 55% della popolazione maschile non ha mai praticato sesso orale su una donna ma, per fortuna, qualcuno si salva, e allora vediamo l’esempio di quattro ragazzi che raccontano il piacere di fare il cunnilingus.

Chris, 24anni

“Quando lo faccio guardo sempre la faccia della mia ragazza per capire se le piace. La prima volta mi aspettavo che lei venisse al primo colpo, ma col passare del tempo sono migliorato e di pari passo è incominciato a piacermi sempre di più. Farlo mi eccita al 100% e spesso mi tuffo tra le sue gambe prima ancora che lei abbia il tempo di dire “Fermati”.

Scotty, 35anni

“L’ho fatto per la prima volta con la mia fidanzatina quando avevo 13 anni e pochi mesi dopo mi sono ritrovato a farlo con una mia amica che mi è venuta in bocca. Rimasi sorpreso ma fu super eccitante e ancora oggi provo quelle stesse sensazioni quando lo faccio a una ragazza”.

Ryan, 26anni

“Se fai bene il cunnilingus senti di avere il piacere di una persona sulla punta della lingua. Molte delle ragazze che ho avuto si vergognavano a chiedermelo e una di loro si è imbarazzata a tal punto dopo avere squirtato che non mi ha mai più permesso di leccargliela. Penso che sia gli uomini sia le donne abbiano paura dei fluidi corporei ma si tratta di una questione da superare assolutamente, dal momento che i liquidi sono parte integrante di un buon rapporto sessuale”.

Frank, 25anni

“Mi ci vollero due o tre volte per iniziare ad apprezzare a pieno il cunnilingus, ma ora sento di avere un grande vantaggio rispetto agli uomini che non lo fanno. Penso che i ragazzi che non lo fanno con la loro partner siano egoisti e ipocriti, perché magari hanno anche il coraggio di chiedere a lei di fargli un pompino”.

