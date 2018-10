JUVE 10 E LODE - BENTANCUR (SU CROSS DI UN IMPRENDIBILE CANCELO) E CRISTIANO RONALDO REGALANO LA DECIMA VITTORIA IN 10 PARTITE (8 IN CAMPIONATO E 2 IN CHAMPIONS) ALLA CORAZZATA DI ALLEGRI – NEL SECONDO TEMPO SALE IN CATTEDRA IL PORTIERE DELL’UDINESE SCUFFET, CLASSE '96: LE SUE PARATE IN SERIE OFFRONO INDICAZIONI INTERESSANTI NON SOLO AL CT DELL'UNDER 21 DI BIAGIO MA ANCHE A MANCINI...