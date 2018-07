28 lug 2018 15:20

UN LETTORE CI SCRIVE: “LA NOTIZIA SECONDO CUI MCCARTNEY TORNA AL 'CAVERN CLUB' DI LIVERPOOL, DOVE I BEATLES TENNERO I LORO PRIMI CONCERTI, È UNA CASTRONERIA. EPPURE TUTTI I GIORNALI HANNO TITOLATO COSÌ - PERCHE' (E LO SO PERCHE' C'ERO) IL 'CAVERN' NON ESISTE PIÙ. E' STATO ABBATTUTO IN UNA GRANDE OPERAZIONE DI RINNOVMENTO EDILIZIO. HANNO MESSO LE INSEGNE IN UN EDIFICIO DELLA STESSA STRADA. MA L'ORIGINALE NON C'È PIÙ...” - VIDEO