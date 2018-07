LEVATE I CALICI, SI TORNA A DORMIRE – UN NUOVO DISPOSITIVO AIUTERÀ LE PERSONE CHE RUSSANO: ECCO COME FUNZIONA... – UNO STUDIO HA EVIDENZIATO CHE I SINTOMI DELL'APNEA NOTTURNA SONO DIMINUITI DI QUASI UN TERZO NEI PAZIENTI… (VIDEO)

DAGONEWS

Un tubicino posizionato all’interno della narice potrebbe aiutare le persone a non russare più. Il nuovo dispositivo si chiama Nastent ed disponibile in diverse versioni per adattarsi alle esigenze del paziente: viene inserito prima di coricarsi e ha una clip a un’estremità che lo fissa alla parte esterna della narice, quindi non può essere inalato durante il sonno e si rimuove facilmente.

Il dispositivo Nastent viene spinto dalla narice e deve raggiungere il palato molle nella parte posteriore della gola: una volta posizionato, agisce come un “tunnel” per la normale respirazione, impedendo al tempo stesso che i tessuti molli chiudano completamente le vie respiratorie, prevenendo le apnee notturne che causano il russamento.

Uno studio pilota ha mostrato che i sintomi dell'apnea notturna sono diminuiti di quasi un terzo nei pazienti che hanno usato il dispositivo, ma devono essere fatti ancora degli studi più ampi.

Si stima che in Italia circa 6 milioni di persone soffrano di apnea notturna, che avviene quando il tessuto della gola collassa ripetutamente durante il sonno, bloccando le vie respiratorie per un massimo di dieci secondi alla volta.

Il suono del russare viene prodotto quando l'aria viene forzata attraverso le vie aeree ostruite.

Oltre a disturbare il sonno, la condizione, se non trattata, può aumentare il rischio di gravi problemi a lungo termine, come malattie cardiache e ictus

Per anni in molti hanno usato delle maschere chiamate "dispositivi a pressione positiva continua" (CPAP), che erogano aria pressurizzata per mantenere le vie aeree aperte. Sebbene siano efficaci, un terzo dei pazienti smette di utilizzare le maschere poiché le trova ingombranti e rumorose.

