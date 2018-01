L'esibizione-bomba dei Maneskin a 'XFactor'

Barbara Costa per Dagospia

damiano david instagram

Sono donne adulte, sono senza vergogna, sono groupie assatanate, lo seguono ossessive sui social, una mano sulla tastiera, l’altra indovinate un po’ dove. Vogliono sesso, sesso, sesso, vogliono scopare il maschio dei loro sogni, vogliono solo lui: Damiano David dei Måneskin. Date dei bodyguard a sto’ ragazzo che, l’ho già scritto, è bello come un dio, ma così tante donne in fregola ormonale, come le fermi? Il magnetismo sessuale di Damiano è travolgente, lo so, ma… signore mie, un po’ di contegno, e che diamine!

Invece no, niente da fare. A 43 anni, 50 anni, 62 anni, sarà lecito impazzire per un rocker 19enne? È questo che accade a centinaia di donne, da quando Damiano è apparso sullo schermo. Da allora, è un’epidemia: tutte innamorate pazze, e finché si tratta di ragazzine passi, gli scrivono su Instagram che è il sesso in persona, un orgasmo perenne, e che è “troppo fregno!”, ma le signore dagli anta in su, vi giuro, sono le più scatenate di questo esercito di erinni in calore.

damiano david instagram 6

Sarà la menopausa, ma Damiano “tira”: è un viagra al femminile a effetto istantaneo. Nomini Damiano, e gocciolano nelle mutande. Lorella (47 anni) dice che sta infoiata per Damiano molto più di sua figlia che di anni ne ha 22, e Giulia (42), è sicura che se non riuscirà a baciarlo morirà, addirittura Liliana (62), messaggia porcate su Damiano con la nuora.

damiano david instagram 7

Catia (44 anni), ha il chiodo fisso di toccargli il sedere, mentre Roberta vuole che si proclami il culo di Damiano patrimonio dell’umanità, e Francesca (49) ci mette l’emoticon che slurpa, come Maria Lucia (51), che si proclama in Damiano-astinenza. Carla (58) dice che per Damiano insieme a lei sta allupato pure suo marito, e Marika ammette che per Damiano i suoi 51 anni diventano 15, per non parlare di Laura, che si ritrova a 48 anni più inguaiata di quando a 16 moriva dietro a Simon Le Bon.

Antonia, 58 anni, vorrebbe Damiano tra le lenzuola per scoparselo forte, e Brunella, 47, se lo legherebbe a letto una settimana intera, mentre Lara (38), lo vuole tra le sue gambe, senza discussioni. Migliaia di post di questo tipo scorrono sulle chat pubbliche, e sarebbe interessante spiare quelle private: un femminile diluvio di “gli succhierei, gli farei questo e quest’altro” nei minimi anatomici particolari.

damiano david instagram 4

Come frenare questo tsunami di passere impazzite? Come raffreddare i bollori di queste madri di famiglia, a cui Damiano ha scombussolato l’esistenza intera? Il ragazzo poi ci mette del suo e rincara: “Non ho un prototipo di donna, considero bello un corpo con ogni cosa al suo posto e nulla di eccessivo. Mi piacciono le donne belle, e la bellezza è un concetto soggettivo. Io poi, sono aperto a tutto”. Su Instagram, lo segue pure Belen Rodriguez. Forse il fenomeno-Damiano è un nuovo passo verso la parità dei sessi: un maschio “sborro” postato alle foto di una bellezza tv, equivale a un femminile “squirto” postato alle sue.

damiano david instagram 5

Ma pure i gay vogliono la loro parte, pure loro sono affetti dalla stessa febbre, sebbene Damiano si definisca assolutamente etero, lasciando ogni identità fluid al suo personaggio sul palco. “Ma come si fa a non desidera’ d’esse frocio davanti a lui?”, si domanda un follower, e qualcuno trovi una risposta possibile. Da febbraio i Måneskin sono in tour in tutta Italia: signora Laura, signora Liliana e tutte le altre, avete fatto scorta di Tena Lady, e preparato pancera e autoreggenti contenitive?

