OCCHIO: ARRIVANO I PRIMI SILURI PER RENZI - ZANDA: ‘LE DIMISSIONI O SI DANNO O NON SI DANNO. NON SI POSSONO ANNUNCIARE E POI CONTINUARE A GESTIRE IL PARTITO. VELTRONI E BERSANI SI DIMISERO E BASTA’. MATTEUCCIO SA CHE SE MOLLA LE REDINI DEL PD, QUELLI METTONO UN REGGENTE PRONTO AL GOVERNISSIMO, IN STILE SPD - DI BATTISTA: ‘MAI SENTITO UN DISCORSO PIÙ STRAMPALATO. NON HA NEANCHE CHIESTO SCUSA. PUR DI NON DIMETTERSI, FRANTUMA QUEL CHE RESTA DEL PD’