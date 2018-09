LINGERIE DA STAR – SEXY E PROVOCANTI: PRIMA DELLE INFLUENCER LE ATTRICI PIÙ FAMOSE DEL MONDO SI SONO SPOGLIATE DAVANTI A UN OBIETTIVO PER GIRARE LE PIÙ CELEBRI SCENE HOT DEL CINEMA – ECCO UNA CARRELLATA DI FOTO CHE RIPERCORRONO LA STORIA DELL’INTIMO NEL CINEMA

Antonella Catena per "www.amica.it"

kim basinger

Oggi che la lingerie è l’ossessione planetaria (persino le vestaglie sono state sdoganate da Marion Cotillard, Angelina Jolie e Kate Winslet), che attrici con Oscar se ne fanno testimonial (più avanti in questa gallery: guardate…) e che musei blasonatissimi dedicano mostre dai nomi che non ammettono fraitendimenti (“The Body: Fashion and Physique”, al Museum at FIT di New York), torniamo indietro a quando tutto è ri-nato e la lingerie da, vecchiume della nonna, è tornata di moda…

In pieni Anni 80, Kim Basinger lancia le autoreggenti a rete e la sottoveste di seta avorio di “9 settimane e 1/2” (nel film c’è comunque anche la versione black). È il 1986 e come sottofondo Joe Cocker canta “You can leave your hat on”…

