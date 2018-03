LOUIS, IL GORILLA UMANO – UN VIDEO VIRALE MOSTRA UN PRIMATE DELLO ZOO DI PHILADELPHIA, 18 ANNI, ALTO 1,80, CHE CAMMINA SPEDITO A SCHIENA DRITTA, TIENE MOLTO ALL’IGIENE PERSONALE, E FA SEMPRE ATTENZIONE ALLA PULIZIA DEL SUO CIBO. INSOMMA, MEGLIO DI QUALSIASI BIPEDE UMANO... (VIDEO)

DAGONEWS

Un gorilla maschio dello zoo di Philadelphia ha una mania particolare per l’igiene.

Louis ha diciott’anni e pesa due quintali, è alto 1.80 m e proprio come gli esseri umani si assicura di avere sempre le mani pulite prima di mangiare e, proprio come noi, cammina su due gambe.

Quando ha le mani piene – di pomodori e altri spuntini, si alza sulle zampe posteriori per non sporcare il cibo, invece di fare come gli altri gorilla che si protendono in avanti appoggiandosi alle nocche.

Michael Stern, uno studioso dei primati e di piccoli mammiferi, ha raccontato al Daily Mail che i lavoratori hanno dovuto installare un idrante che crea una pozzanghera di fango nel recinto di Louis e il primate l'attraversa sempre facendo molta attenzione a non sporcarcisi.

Stern sostiene che sia piuttosto “inusuale” per un gorilla camminare in questo modo, a schiena dritta.

Allo stato brado, i gorilla come Louis mantengono questa posizione per appena qualche secondo, giusto il tempo di raggiungere del cibo o di guadare gli stagni.

