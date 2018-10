LA ‘BLEXIT’ DEI TRUMPONI – KANYE WEST HA DISEGNATO UNA NUOVA LINEA D’ABBIGLIAMENTO IN SUPPORTO DELLA 'BLEXIT' (BLACK+EXIT), OVVERO LA CAMPAGNA PER INCORAGGIARE L’ELETTORATO AFROAMERICANO AD ABBANDONARE IL PARTITO DEMOCRATICO E VOTARE REPUBBLICANO ALLE ELEZIONI DI MIDTERM

Da "sentireascoltare"

kanye west

Adesso Kanye West è definitivamente schierato con il Grand Old Party (non che vi fossero dubbi dopo i ripetuti “flirt” con Trump suggellati dal recente incontro tra i due).

Stereogum riporta che l’artista ha disegnato una nuova linea d’abbigliamento in supporto della campagna Blexit, creata dall’attivista e politica repubblicana Candace Owens per incoraggiare l’elettorato afroamericano ad abbandonare il Partito Democratico e votare – appunto – repubblicano alle prossime elezioni di midterm, in programma martedì 6 novembre.

blexit 1

“Blexit” sta per “Black Exit” e riprende il popolare appellativo giornalistico dato alla campagna britannica che promosse il referendum per uscire dall’Unione Europea. Le magliette disegnate da West con il nome della campagna in bella vista hanno debuttato sabato scorso al Young Black Leadership Summit tenutosi a Washington, DC., alla presenza della stessa Owens, che anche in passato il musicista e compositore aveva appoggiato.

«Blexit è un rinascimento e sono lieta di poter dire che questo logo, questi colori, sono stati creati dal mio carissimo amico e idolo Kanye West», ha detto la Owens durante il suo intervento. «Kanye ha fatto uno dei passi più importanti in America per aprire un dibattito che andava aperto», ha aggiunto.

kanye west e trump

Sebbene l’artista non fosse presente all’evento, è stato comunque magnificato per il suo coinvolgimento nel progetto. Parole dolci, affettuose, ma si sa, l’amicizia in politica è come il vento. Per ora, le magliette da lui disegnate campeggiano nella pagina ufficiale dell’iniziativa, poi si vedrà…

Ricordiamo che Kanye West ha recentemente posticipato l’uscita del suo nuovo album Yandhi al prossimo 23 novembre, dopo che il disco era stato annunciato in uscita il 30 settembre. Su queste colonne trovate la recensione del suo ultimo album, Ye.

blexit 3

L’articolo è firmato da Luca Roncoroni, che ha anche curato un lungo approfondimento sull’artista. Sempre di Roncoroni il libro uscito di recente per Arcana Hip hop. Metamorfosi e successo di beat e rime. Inoltre, sempre su SA, potete godervi l’ascolto di Kids See Ghosts, l’omonimo esordio del progetto a quattro mani con Kid Cudipubblicato lo scorso mese di giugno.

blexit 2 il cappello pro trump di kanye west kim kardashian e kanye west donald trump kanye west kim kardashian kanye west kanye west come trump donald trump kanye west KIM KARDASHIAN KANYE WEST 1 donald trump kanye west kanye west con il cappello di donald trump