Maria Teresa Moschillo per "www.foxlife.it"

Carlo e Diana sono stati sposati per 15 anni, un matrimonio apparentemente perfetto che ha poi mostrato al mondo intero le sue crepe. "Un matrimonio affollato" disse Lady Diana, riferendosi alla costante presenza di Camilla Parker Bowles nella vita di suo marito, consapevole che lui non avesse mai dimenticato quel suo primo appassionato amore.

Dopo essersi uniti in matrimonio il 29 luglio 1981 nel corso di uno dei Royal Wedding più iconici della storia, Carlo e Diana hanno avuto i loro due figli William e Harry e vissuto tra alti e bassi - costantemente sotto i riflettori - la loro relazione, troncata ufficialmente con il divorzio nel 1996, un anno prima della tragica scomparsa della Principessa.

A distanza di oltre 20 anni dalla morte di Lady Diana, il Principe Carlo ha ammesso per la prima volta di aver sempre saputo che sposarla sarebbe stato un enorme errore. Questa confessione densa di rammarico è stata raccolta dal biografo reale Robert Jobson, autore di Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams, opera che verrà serializzata dal DailyMail in occasione dell'imminente 70esimo compleanno del Principe.

Stando alle rivelazioni di Carlo, lui e Diana si sarebbero incontrati pochissime volte prima di fidanzarsi ufficialmente: 12 per la precisione, circostanza confermata in una vecchia intervista anche da Diana. Un matrimonio obbligato, frutto delle pressioni del Principe Filippo: "O la sposi o la lasci", avrebbe detto a Carlo suo padre.

Il Principe Carlo ha svelato di aver pensato in più di un'occasione di mandare a monte il matrimonio. Ai suoi amici avrebbe detto: "Ho desiderato disperatamente annullare quel matrimonio quando durante il fidanzamento ho scoperto quanto fossero pessime le prospettive, non avendo avuto alcuna possibilità di conoscere Diana in anticipo".

Secondo Robson, Carlo si rese conto immediatamente della forte incompatibilità caratteriale tra lui e Diana: "Carlo trovava l'umore altalenante e irrazionale di Diana impossibile da affrontare. I due avevano difficoltà anche nel dialogo. Pare che Carlo se ne fosse reso conto quando, provando a spiegarle le sue abitudini quotidiane, Diana sembrava non afferrare ciò che lui le diceva".

Oggi, il Principe - che ha sposato in seconde nozze il suo amore di sempre, Camilla, nel 2005 - si dice pieno di rimpianto per quanto accaduto tra lui e Diana, ma non incolpa nessuno - né i suoi genitori, né tantomeno il protocollo - per quello che reputa un errore soltanto suo.

