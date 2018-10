‘HO RICEVUTO MINACCE DI MORTE’ – FEDEZ, ESASPERATO E IN CRISI, TORNA A PARLARE DELLA FAMIGERATA FESTA AL SUPERMERCATO: ‘HANNO CONTATTATO I SERVIZI SOCIALI PER TOGLIERMI MIO FIGLIO, HANNO LANCIATO UNA PETIZIONE PER ESTROMETTERMI DA 'X FACTOR'. NON CAPISCO QUESTO ACCANIMENTO’ – E NON MANCA LA FRECCIATINA AL ‘GRANDE FRATELLO’: ‘IN TV HO VISTO VASCHE CON CIBO E…’ (VIDEO)

FEDEZ ATTACCA GF

Da “www.corriere.it”

fedez ferragni festa supermercato

Fedez esasperato e in crisi. Appare così il rapper nell’ultimo video postato sui social in cui, evidentemente consapevole che l’ondata di disapprovazione del popolo del web non è cessata, torna a parlare della famosa e “maledetta” festa di compleanno organizzata per lui dalla moglie Chiara in un supermercato.

Una festa dalle conseguenze “catastrofiche” a livello di immagine per la coppia accusata di aver sprecato cibo, di non avere rispetto per le persone che non arrivano a fine mese, di essere insomma due ricchi e viziati. «In questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio, persone che hanno lanciato una petizione per estromettermi da X Factor- ha denunciato Fedez - Queste cose mi hanno destabilizzato però in questo momento sono un pochino perplesso.

fedez ferragni festa supermercato 2

Per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di Stato, eppure in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone e gente che spacca angurie con i pugni e grandi risate. Quello di lanciare il cibo nelle vasche mi dicono sia una ricorrenza che esiste da anni.

fedez ferragni festa supermercato 5

Ovviamente non voglio criticare le trasmissioni, ma il messaggio che passa è il medesimo: si può scherzare e fare spettacolo con il cibo. Francamente mi interrogo sul perché di ‘due pesi e due misure’. Continuo a rinnovare le mie scuse, ma non ho capito tutto questo accanimento nei nostri confronti». Il riferimento di Fedez al Grande Fratello e al giochino con la frutta nella vasca da bagno non è casuale

fedez ferragni fedez ferragni fedez lamborghini fedez chiara ferragnie e fedez 1 fedez ferragni fedez ferragni fedez fedez chiara ferragni fedez fedez ferragni