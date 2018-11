‘ME LO HANNO TAGLIATO’ – ROCCO SIFFREDI SCHERZA DAL SUO LETTO DI OSPEDALE DOVE È STATO OPERATO – RIPRESO DALLA MOGLIE ROZSA LANCIA UN APPELLO AI SUOI FOLLOWER DI INSTAGRAM: ‘RAGAZZI, MI SONO OPERATO AL CA**O. ME LO HANNO TAGLIATO. MI ERO ROTTO. SE QUALCUNO LO VUOLE…” (VIDEO)

ROCCO SIFFREDI IN OSPEDALE

Da "www.leggo.it"

rocco siffredi 1

Rocco Siffredi viene ricoverato in ospedale per un intervento e riesce anche a scherzare a lungo con i propri follower: tramite Instagram Stories, il pornodivo italiano, ripreso dalla moglie, Rozsa Tassi, ha aggiornato i fan sull'operazione.

Nel primo filmato, Rocco Siffredi spiega di dover subire un intervento alla spalla. Prima di recarsi in sala operatoria, il pornoattore scherza, filmato dalla moglie, mostrando anche le natiche sotto la veste. Dopo l'intervento, Rocco Siffredi riceve in stanza la visita della moglie, che gli chiede come sta.

ROCCO SIFFREDI IN OSPEDALE

rocco siffredi 2

Sorridente e col pollice in su anche se un po' provato dall'intervento, il convalescente Rocco Siffredi scherza ancora mandando un messaggio ai follower: «Ragazzi, me lo hanno tagliato. Ero stufo, ho detto basta e me lo sono fatto tagliare. Se qualcuno lo volesse, me lo faccia sapere...».

rocco siffredi 3 rocco siffredi 4 rocco siffredi 5