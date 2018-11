4 nov 2018 12:18

‘MI HA TOCCATO IL SEDERE’ – UNA RAGAZZA DI 22 ANNI HA STRANGOLATO E MESSO KO UN BUTTAFUORI DI UN LOCALE DI NEW YORK – LA GIOVANE ERA IN COMPAGNIA DI UN’AMICA QUANDO HA SENTITO LA MANO MORTA ED È PASSATA ALL’ATTACCO: L’UOMO È STATO STRETTO PER IL COLLO ED È SVENUTO PRIVO DI SENSI - UN VIDEO MOSTRA IL GORILLA CHE LE PASSA ACCANTO, MA NON È TUTTO COME SEMBRA… (VIDEO)