1. ‘MI HAI ROVINATO LA VITA’ – SCOPPIA LA BOMBA IN CASA BECKHAM: QUEL BONAZZO DI DAVID DICHIARA CHE ESSERE SPOSATO CON VICTORIA È UN ‘DURO LAVORO’ E LA POSH SPICE PIANGE PER DUE GIORNI E ACCUSA IL MARITO DI AVERLE DISTRUTTO L'ESISTENZA – FONTI VICINE ALLA COPPIA RACCONTANO CHE “LEI NON HA IDEA SUL PERCHÉ DAVID È STATO COSÌ INSENSIBILE E IL MOTIVO PER CUI L’ABBIA MESSA IN IMBARAZZO”-ECCO COSA HANNO FATTO PER METTERE A TACERE I PETTEGOLEZZI

Carlo Lanna per "www.ilgiornale.it"

Beckham

Sono giorni difficili per Victoria Beckham. Dopo i litigi che hanno messo a dura prova la reunion delle Spice Girls, la cantante e stilista e moglie di David Beckham deve fare i conti anche con un’intervista piuttosto scomoda che, da quanto si legge in rete, non riesce proprio a digerire.

Il sito inglese di Yahoo ha riportato la vicenda. Il marito dell’ex Posh Spice avrebbe affermato che: “Essere sposato con Victoria è un duro lavoro.” Le dichiarazioni non sarebbero passate inosservate e, secondo una fonte vicino alla coppia, Victoria Beckham avrebbe pianto per due giorni interi, accusando il marito di averle rovinato la vita.

beckham

C’è odore di crisi nella coppia più amata dai settimanali di gossip? Questo non è dato saperlo ma, secondo i più informati, tra i coniugi Beckham, i litigi e le incomprensioni continuano da molto tempo, ancor prima della dichiarazione dell’ex calciatore.

Già quando la Posh Spice ha posato per il numero di Vogue, il marito non è stato inserito nel servizio fotografico.

“È come se fosse esplosa una bomba a casa Beckham”, rivela una fonte anonima ma vicina alla coppia, “Victoria non ha idea sul perché David è stato così insensibile e il motivo per quale l’abbia messa in imbarazzo”.

beckham victoria beckham

i beckham insieme dal 1999 victoria beckham e david beckham 19 anni insieme victoria e david beckham i beckham

“Era praticamente a pezzi. Non è stata sicuramente la sua settimana migliore”, conclude.