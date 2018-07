24 lug 2018 17:05

‘NA TAZZULELLA ‘E CAFÈ - QUANTA CAFFEINA DOBBIAMO ASSUMERE PER NON ESSERE PIÙ STANCHI? LA RISPOSTA È IN UN ALGORITMO CREATO DALL’ESERCITO STATUNITENSE, CHE CALCOLA LA QUANTITÀ ESATTA (E PERSONALIZZATA) DI TAZZINE PER OGNI PERSONA – IN MEDIA CHI NON RIESCE A RIPOSARE A SUFFICIENZA DEVE ASSUMERE…