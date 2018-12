ARRIVA UN TRENO CARICO CARICO DI…COCAINA – VOLETE SAPERE COME FACEVA EL CHAPO A TRASPORTARE QUINTALI DI DROGA NEGLI USA? LO RACCONTA IN AULA UN EX MEMBRO DEL CARTELLO DI SINALOA CHE RIVELA COME ALCUNI TRENI MERCI PASSASSERO IL CONFINE: “ERANO CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI OLIO DA CUCINA. QUANDO ARRIVAVANO IN NEW JERSEY SI CARICAVA LA DROGA SUI CAMION E LA SI TRASPORTAVA FINO A NEW YORK…”