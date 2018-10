‘NON SONO UN VIOLENTO’ – JOHNNY DEPP ROMPE IL SILENZIO SULLA RELAZIONE BURRASCOSA CON AMBER HEARD E SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI VIOLENZA DOMESTICA – ‘NON HO MAI PARLATO DI QUESTO SCHIFO, NON VOLEVO DIVENTASSE UNA DISCUSSIONE CONTINUA’ – ‘QUESTA STORIA MI HA TRASFORMATO DA CENERENTOLA IN QUASIMODO, IN UNA BESTIA. LE PERSONE MI GUARDAVANO IN MODO DIVERSO, DICEVANO CHE ERO PAZZO’ – ‘HOLLYWOOD? UN VILE FOTTUTO CIRCO’

Valentina D’Amico per 'www.movieplayer.it'

Due anni dopo il turbolento divorzio da Amber Heard, Johnny Depp ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti respingendo le accuse di violenza domestica. L'attore ha accettato di parlare della fine del suo matrimonio in un'intervista a GQ in cui spiega le ragioni che l'hanno spinto a tacere finora: "Fa male. La cosa che mi fa più male è essere presentato come qualcosa lontanissimo da me. Far male a qualcuno che ami, come una specie di bullo? No, non potevo essere io. Non sono un uomo violento".

Motivando il suo silenzio, Johnny Depp prosegue: "All'inizio ho tenuto la bocca chiusa. Sapevo che questa cosa mi sarebbe rimasta addosso, ma ho cercato di andare avanti. Non volevo che diventasse una discussione continua, ho pensato di dire ciò che dovevo dire e lasciare che gli avvocati si occupassero del resto. Non ho mai parlato di questo schifo".

Le accuse piovute addosso a Johnny Depp e le foto di Amber Heard con lividi sul viso hanno trasformato la reputazione di Johnny Depp "da Cenerentola a Quasimodo", come spiega l'attore stesso. Per fortuna tutta la sua famiglia, compresa la ex compagna e madre dei suoi figli Vanessa Paradis, si è schierata dalla sua parte.

"In breve tempo questa versione di Cenerentola - per dirla in breve - si è trasformata in una bestia. E' Quasimodo. Sentivo che le persone mi guardavano in modo diverso per via delle accuse. Poi hanno cominciato a scrivere cose come 'E' pazzo. Deve fare un test per la sanità mentale...'".

Oltre al divorzio, Johnny Depp ha dovuto anche fare i conti con una lunga causa legale voluta dal suo management. Depp è entrato in conflitto con l'agenzia che lo gestiva da anni per via del problemi economici dovuti alla cattiva gestione delle sue finanze. Tra accuse e controaccuse rese pubbliche sui media, è emerso il quadro di un Johnny Depp dedito a spese folli e vizi sfrenati, incapace di mantenere il controllo della situazione.

"Questo vile fottuto circo" commenta il divo, riferendosi a Hollywood. "Ha forse fermato tutti i mercanti di Hollywood che volevano farmi chiudere la bocca? C'era in ballo un bel po' di soldi. Le persone mi hanno denunciato ogni volta che ne hanno avuto l'opportunità, è così ovvio".

Alla fine Johnny Depp e Amber Heard hanno raggiunto un accordo e lei ha ritirato le accuse. L'attore conclude: "Io so la verità e se dovessi lasciare tutto oggi, il lavoro, la carriera, tutto, se dovessi sparire, bene così".

