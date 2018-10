‘SI FOTTESSERO, NON MI INTERESSA’ – UN INEDITO BOB DYLAN NELLE IMMAGINI E NEGLI ANEDDOTI DEL FOTOGRAFO JERRY SCHATZBERG , CHE NEL LIBRO ‘DYLAN BY SCHATZBERG’ RACCONTA 53 ANNI DI AMICIZIA – “UNA VOLTA, DOPO AVER CANTATO ALCUNI BRANI DI ‘HIGHWAY 61 REVISITED’ LO FISCHIARONO E LUI MI DISSE CHE POTEVANO ANDARE A FARSI FOTTERE” – LA FOTO SFOCATA SULLA COPERTINA DI "BLONDE ON BLONDE", L’IMMAGINE DI CLAUDIA CARDINALE E…

Per più di sei decenni il 91enne fotografo Jerry Schatzberg ha usato la sua macchina fotografica per catturare i volti e la storia di decine di artisti, politici e musicisti: Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Andy Warhol, Sammy Davis Jr., Edoardo Duca di Windsor e Ted Kennedy hanno tutti posato per lui.

Ma tra tutti i personaggi con cui ha interagito, Bob Dylan rimane il suo soggetto fotografico preferito: «Bastava puntare l’obiettivo e sapevo che le cose sarebbero accadute». La prima volta si incontrano nel 1965 e da allora sono rimasti amici. Ora, a 53 anni di distanza, Schatzberg ha pubblicato un libro intitolato ‘Dylan By Schatzberg’ che mostra una raccolta completa di foto e ripercorre l’amicizia attraverso innumerevoli aneddoti.

Come quella volta che Dylan, dopo aver cantato alcune nuove canzoni del suo album ‘Highway 61 Revisited’ nell’agosto 1965, fu fischiato. «Si fottessero, non mi interessa - ricorda Schatzberg - Sapeva cosa voleva fare con la sua musica. Era il suo stile».

La copertina di "Blonde on Blonde", settimo album di Bob Dylan, è ormai un'immagine iconica del rock dei nostri tempi, anche e soprattutto perché la foto del cantautore scattata da Jerry Schatzberg è visibilmente mossa e fuori fuoco.

In una recente intervista, il fotografo ha spiegato finalmente il perché: non si tratta di una scelta intenzionale, per dare un'atmosfera "sfatta" al ritratto. Piuttosto, è uscita così perché stavano entrambi morendo di freddo.

Era il 1966 e Dylan e Schatzberg scattavano la foto per la copertina dell'album in un quartiere centrale di New York: "Faceva davvero freddo fuori" racconta il fotografo nella video intervista, "era febbraio e Dylan indossava solo quel giubbotto. Anche io indossavo qualcosa di simile, e avevamo entrambi davvero freddo".

I due, tremanti per il gelo, finirono presto di scattare. Ma fu Dylan a voler scegliere quella foto, nonostante fosse uscita mossa. Altra curiosità: originariamente nella parte interna della copertina, Dylan scelse di pubblicare una foto di Claudia Cardinale.

Nel 1968, la Columbia la modificò, rimuovendo la fotografia dell’attrice che era stata inserita senza il suo permesso. Le versioni originali comprendenti anche la foto di Cardinale sono diventate nel corso degli anni un raro oggetto per i collezionisti.

