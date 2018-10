26 ott 2018 18:07

‘SIGNORI, SIAMO AL CAPOLINEA’ - UN AUTISTA DI BUS DI PARIGI HA INVITATO TUTTI I PASSEGGERI CHE ERANO SUL SUO MEZZO A SCENDERE QUANDO SI È RESO CONTO CHE NESSUNO SI ERA SPOSTATO PER FAR SALIRE UN UOMO IN SEDIA A ROTELLE – IL CONDUCENTE HA LASCIATO TUTTI A TERRA, HA CARICATO IL DISABILE AFFETTO DA SCLEROSI MULTIPLA E HA INVITATO GLI ALTRI PASSEGGERI AD ASPETTARE UN SECONDO BUS CHE SAREBBE PASSATO DOPO CINQUE MINUTI