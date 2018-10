‘TROPPO OCCIDENTALE’, A BAGDAD TRUCIDATA LA STAR CURDA DEI SOCIAL TARA FARES: ERA AL VOLANTE DELLA SUA PORSCHE, DUE UOMINI IN MOTO LE HANNO SPARATO 3 COLPI A BRUCIAPELO - IN IRAQ STRAGE DI DONNE INDIPENDENTI - L’OMBRA DEGLI ESTREMISTI - VIDEO

Marta Serafini per il Corriere della Sera

«Indagate a Bagdad, a Bassora, ovunque». L' intero Iraq si infiamma per l' omicidio di quattro donne, trucidate nelle ultime settimane. Belle, indipendenti, dedite ai loro affari, impegnante politicamente e non: per la loro scomparsa è sceso in campo il primo ministro iracheno Haydar al-Abadi che ha chiesto a gran voce di fare luce su questi delitti, mentre il Paese è attraversato da manifestazioni di protesta e divisioni settarie, acuite dalla crisi economica e dalla contrapposizione tra sciiti e sunniti.

Il caso che riaccende le luci su una società fortemente maschilista e violenta è quello della reginetta di bellezza Tara Fares. Padre iracheno cristiano, madre libanese, residente a Erbil, nel Kurdistan iracheno, la 22enne giovedì scorso all' alba si trovava a Bagdad dove veniva occasionalmente per affari, quando due uomini in motocicletta le si sono avvicinati. Poche parole, poi tre colpi a bruciapelo e via di corsa, mentre la scena viene immortalata dalle telecamere di un locale che riprendono la Porsche della donna avanzare lentamente, fino a quando un uomo si precipita verso il lato del guidatore per soccorrerla. Poi la corsa, inutile, verso l' ospedale.

Commenti e reazioni sono arrivate da tutto il mondo, dal Medio Oriente agli Stati Uniti.

«Dormi principessa, ci mancherai», hanno scritto i fan addolorati su Instagram, dove Tara era reginetta con quasi tre milioni di follower. «Resta forte Tara», ha commentato la scrittrice e artista Molly Crabapple, ricordando il suo titolo di Miss Bagdad vinto nel 2015. Al di là del dolore, nonostante Tara non fosse impegnata politicamente, la sua morte ha scatenato un' ondata di indignazione. «L' hanno uccisa perché donna», è il grido della columnist di Arab News e madre di Amal Clooney, Baria Alamuddin. «In Iraq i matrimoni forzati e le sparizioni sono ancora all' ordine del giorno. La fragile mascolinità di coloro che hanno accesso alle armi nel Paese è sconcertante», sottolinea al Corriere la ricercatrice Rasha al-Aqeedi.

L' omicidio arriva dopo altre morti sospette. Anche Rafeef al-Yasiri, nota come la Barbie dell' Iraq e proprietaria di un centro di chirurgia estetica, e Rasha al-Hassan, manager di un beauty center, sono state trovate morte nelle loro case a Bagdad a metà agosto. «Si sono sentite male», è stata la prima versione ufficiale. Ma nessuno ci crede. Entrambe erano molto seguite in rete e potrebbe essere stata proprio la loro fama a trasformarle in bersagli. Due le piste, secondo i media arabi. Dietro questi omicidi potrebbe esserci la mafia turca e iraniana dei beauty center, alle prese con una guerra di strada dato l' aumento del giro di affari legato al boom della chirurgia estetica nella regione. Ma secondo altri osservatori, le donne potrebbero essere finite nel mirino dei fondamentalisti, ferocemente contrari ai saloni di bellezza. Dopo la sconfitta dell' Isis non si sono placati infatti gli attentati e gli assalti dei gruppi jihadisti.

E non solo. La morte di Tara segue l' omicidio di un' attivista per i diritti delle donne, Suaad al-Ali, 46 anni, madre di due bambini, uccisa martedì scorso mentre andava al supermercato col marito nella città meridionale di Bassora, dove numerosi sono stati gli scontri e le proteste contro il caro vita, la disoccupazione, la mancanza di acqua e di elettricità. La stessa Suaad, a capo dell' associazione al-Waad al-Alaiami, aveva contribuito ad organizzare cortei e manifestazioni. Un affronto che due sicari a volto coperto hanno deciso di punire con la morte.

