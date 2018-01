LUCI ROSSE, OMBRE NERE - UNA 50ENNE CINESE È STATA RITROVATA MORTA NELLA SUA ABITAZIONE IN PROVINCIA DI SALERNO - LA DONNA AVEVA MANI E PIEDI LEGATI DALLO SCOTCH, CHE COPRIVA ANCHE LA BOCCA, ED ERA NUDA NEL LETTO - LA POVERA DISGRAZIATA ERA MORTA DA TRE GIORNI

AGROPOLI

(ANSA) - Una 50enne di nazionalità cinese è stata ritrovata morta nella sua abitazione ad Agropoli (Salerno), in uno stabile tra via Risorgimento e via Caravaggio, in una zona centrale della città. Quando i carabinieri della locale compagnia sono entrati in casa, hanno assistito ad una scena raccapricciante.

La donna, infatti, aveva mani e piedi legati dallo scotch, che copriva anche la bocca, ed era nuda nel letto. I carabinieri non escludono alcuna pista. Sembra che il decesso sia avvenuto almeno tre, quattro giorni prima del ritrovamento. Ad allertare le forze dell'ordine, pare sia stato il proprietario dell'abitazione che non riusciva a mettersi in contatto con la vittima.