LUI, LEI, L'ALTRA. E UN'ALTRA ANCORA! - DUE STUDENTESSE MINORENNI SCOPRONO DI ESSERE ENTRAMBE LE AMANTI DEL LORO PROFESSORE SPOSATO, E SI VENDICANO SPIFFERANDO TUTTO ALLA MOGLIE, INCLUSE LE FOTO DI DUE ANNI DI RAPPORTI SESSUALI. LEI LO CACCIA DI CASA, LUI FINISCE IN MANETTE E ORA È IN ATTESA DI PROCESSO A NEPTUNE BEACH, IN FLORIDA

A.P. per www.fanpage.it

Avevano instaurato un rapporto intimo con il loro docente di scuola sposato ma ognuna di loro credeva di essere l'unica amante dell'uomo, così quando hanno scoperto che il 30enne faceva sesso con entrambe, le due adolescenti hanno deciso di vendicarsi raccontando tutto alla moglie dell'uomo. È la torbida storia di rapporti sessuali tra studentesse minorenni e prof che arriva dagli Stati Uniti dove ora l'uomo, Corey French, è stato arrestato con l'accusa di rapporti sessuali con minore. Il caso alla Fletcher High School di Neptune Beach, nello stato della Florida, dove l'uomo era insegnante di scienze e le ragazzine, una 16enne una 17enne, studentesse.

Il prof era riuscito a mantenete il doppio segreto fino a quando le due adolescenti non si sono accorte che lui aveva avviato la doppia relazione. Solo a quel punto le ragazzine hanno deciso di raccontare tutto alla moglie per vendicarsi, mostrandole anche alcune foto come prova dei loro incontri illeciti. La cosa è diventata di dominio pubblico ed è intervenuta prima la scuola, licenziando il docente, e poi la polizia che lo ha arrestato. Durante l'arresto però sono scattate le manette anche per la moglie, maestra d'asilo, per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo dal suo canto si è proclamato innocente e, dopo aver versato la cauzione, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. I poliziotti hanno detto che entrambe le ragazze hanno raccontato di aver avuto rapporti sessuali consenzienti con il docente mentre insegnava a scuola per almeno due anni, sia a casa, sia nei locali dell'istituto sia in altri luoghi. Le ragazze hanno rivelato alla polizia che l'uomo professava continuamente il suo amore per loro e avrebbe persino programmato vacanze con ognuna di loro poi mai realizzate.

